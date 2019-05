Rússia e EUA trocam farpas sobre conflitos na Venezuela

Rússia e Estados Unidos se manifestaram, de maneiras opostas, sobre os confrontos na Venezuela neste domingo, 5. O ministro das relações exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pediu “aos americanos, e a todos que os apoiam, que abandonem seus planos irresponsáveis” no país sul-americano. A afirmação veio como resposta ao secretário de estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, que mais cedo, disse, em uma nova advertência a Moscou, que os aliados próximos do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, “devem deixar” a Venezuela.

Em entrevista à amissora ABC, Pompeo disse que “os russos devem partir” e enfatizou: “Todos os países que interferem no direito do povo venezuelano de restaurar sua democracia devem sair”. O secretário indicou que vai realizar “mais conversas” sobre a presença da Rússia em Caracas com Lavrov, com quem se encontrará “em poucos dias”, à margem de uma reunião na Finlândia. “O objetivo é muito claro”, disse ele. “Queremos que os iranianos, os russos e os cubanos saiam”.

Lavrov, por sua vez, pediu aos Estados Unidos que “abandonem seus planos irresponsáveis” na Venezuela. “Pedimos aos americanos, e a todos que os apoiam, que abandonem seus planos irresponsáveis e atuem exclusivamente dentro da estrutura do direito internacional”, declarou o chanceler no início de uma reunião em Moscou com seu colega venezuelano, Jorge Arreaza. “Estamos testemunhando uma campanha sem precedentes dos Estados Unidos para derrubar as autoridades legítimas da Venezuela”, completou o ministro russo.