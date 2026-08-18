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Rússia e Coreia do Norte vão criar uma ‘nova ordem mundial justa’, diz chanceler de Putin

Moscou divulga planos para ampliar cooperação com Pyongyang em diferentes áreas e 'contribuir para a segurança regional e internacional'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 09h03 | Atualizado em 18 ago 2026, 11h16
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aperta a mão do líder norte-coreano Kim Jong Un durante visita à Pyongyang, na Coreia do Norte. 19/06/2024
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aperta a mão do líder norte-coreano Kim Jong Un durante visita à Pyongyang, na Coreia do Norte. 19/06/2024  (Kremlin Press Office/Getty Images)
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Rússia e Coreia do Norte vão criar uma ‘nova ordem mundial justa’, diz chanceler de Putin Priorizar nos meus resultados Google

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse à chanceler da Coreia do Norte, Choe Son Hui, que seus países estão trabalhando para estabelecer uma “nova e justa ordem mundial”, em mais um sinal de aproximação entre os países.

Lavrov afirmou que Moscou pretende ampliar a cooperação com Pyongyang em diferentes áreas e contribuir para a segurança regional e internacional, informou a agência de notícias norte-coreana KCNA nesta terça-feira, 18. Segundo o chanceler russo, os dois governos trabalham para estabelecer uma ordem baseada na “igualdade genuína” e nos interesses nacionais de cada país.

“A participação de militares do Exército Popular da Coreia nas operações para expulsar a camarilha nazista ucraniana e os mercenários estrangeiros de Kursk é uma prova clara da tradição de amizade militante forjada pelas heroicas gerações anteriores”, declarou Lavrov.

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A declaração ocorre um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar a redução dos exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul poucas horas antes de seu início por considerar que as manobras enviam um sinal “inadequado e hostil” diante de sua boa relação com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

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Aliança

A aproximação ganhou força depois que a Coreia do Norte enviou cerca de 14 mil militares à Rússia no fim de 2024 para auxiliar as forças de Vladimir Putin na expulsão de tropas ucranianas da região de Kursk.

Também em 2024, Moscou e Pyongyang assinaram um acordo de defesa mútua, que prevê uma cláusula de assistência em caso de agressão externa contra um ou outro dos dois países. Putin visitou o país aliado na ocasião e, um ano antes, recebeu Kim na Rússia. Em setembro de 2025, os dois se encontraram em Pequim, onde o líder norte-coreano prometeu fazer “tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar” o Kremlin.

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O fortalecimento da parceria preocupa a Coreia do Sul e países ocidentais, que temem que Pyongyang esteja recebendo assistência russa para desenvolver seu programa militar em troca do apoio prestado a Moscou. Na semana passada, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que até 50 mil soldados norte-coreanos teriam sido mobilizados para lutar ao lado das forças russas.

Segundo fontes ucranianas e independentes, Pyongyang também teria fornecido a Moscou milhões de projéteis de artilharia e morteiros, mísseis balísticos, artefatos de longo alcance e sistemas de lançadores múltiplos de foguetes, algo que nem o regime de Kim Jong-un nem o de Vladimir Putin confirmaram.

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