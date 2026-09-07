Rússia e Coreia do Norte inauguram primeira ponte rodoviária entre os dois países

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Rússia e Coreia do Norte inauguram sua primeira ponte rodoviária, conectando Khasan a Tumangang e aprofundando os laços bilaterais. A estrutura sobre o rio Tumen visa impulsionar a cooperação econômica, mas levanta preocupações de organizações ucranianas sobre seu potencial uso militar em meio à crescente aliança entre os dois países.

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Rússia e Coreia do Norte inauguraram nesta segunda-feira, 7, a primeira ponte rodoviária entre os dois países, em mais um sinal do estreitamento das relações entre Moscou e Pyongyang.

A estrutura de um quilômetro atravessa o rio Tumen, ligando a cidade russa de Khasan a Tumangang, na Coreia do Norte. Os dois países já eram ligados por uma ponte ferroviária sobre o Tumen, inaugurada em 1959.

A construção teve início em abril do ano passado, depois de anos de negociações. A ponte recebeu o nome do oficial soviético Yakov Novichenko, conhecido por ter salvado Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte, de uma tentativa de assassinato. Após a cerimônia de inauguração, veículos cruzaram a nova rota pelos dois lados da fronteira.

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, disse que a ponte deve ampliar a cooperação bilateral entre Rússia e Coreia do Norte. “Estou convencido de que a ampliação da infraestrutura de transporte transfronteiriço dará um forte impulso ao desenvolvimento do comércio e da cooperação econômica, científica, tecnológica e cultural”, afirmou.

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Já organizações ucranianas de direitos humanos alertaram que a ponte também pode ganhar importância militar. A Truth Hounds afirmou que a ponte poderá facilitar o deslocamento de tropas, autoridades e trabalhadores norte-coreanos para a Rússia, enquanto permitiria o envio de tecnologia e recursos russos na direção contrária com pouco risco de detecção.

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Aliança

A aproximação entre Moscou e Pyongyang ganhou força depois que a Coreia do Norte enviou cerca de 14 mil militares à Rússia no fim de 2024 para auxiliar as forças de Vladimir Putin na expulsão de tropas ucranianas da região de Kursk.

Também em 2024, Moscou e Pyongyang assinaram um acordo de defesa mútua, que prevê uma cláusula de assistência em caso de agressão externa contra um ou outro dos dois países. Putin visitou o país aliado na ocasião e, um ano antes, recebeu Kim na Rússia. Em setembro de 2025, os dois se encontraram em Pequim, onde o líder norte-coreano prometeu fazer “tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar” o Kremlin.

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O fortalecimento da parceria preocupa a Coreia do Sul e países ocidentais, que temem que Pyongyang esteja recebendo assistência russa para desenvolver seu programa militar em troca do apoio prestado a Moscou. No mês passado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que até 50 mil soldados norte-coreanos teriam sido mobilizados para lutar ao lado das forças russas.

Segundo fontes ucranianas e independentes, Pyongyang também teria fornecido a Moscou milhões de projéteis de artilharia e morteiros, mísseis balísticos, artefatos de longo alcance e sistemas de lançadores múltiplos de foguetes, algo que nem o regime de Kim Jong-un nem o de Vladimir Putin confirmaram.

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No fim de agosto, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse à chanceler da Coreia do Norte, Choe Son Hui, que seus países estão trabalhando para estabelecer uma “nova e justa ordem mundial”, em mais um sinal de estreitamento dos laços.

Lavrov afirmou que Moscou pretende ampliar a cooperação com Pyongyang em diferentes áreas e contribuir para a segurança regional e internacional, informou a agência de notícias norte-coreana KCNA. Segundo o chanceler russo, os dois governos trabalham para estabelecer uma ordem baseada na “igualdade genuína” e nos interesses nacionais de cada país.