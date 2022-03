Rússia diz ter usado mísseis hipersônicos em ataque à Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou neste sábado que realizou um ataque com mísseis hipersônicos para destruir um depósito subterrâneo de armas e munições no oeste da Ucrânia, nesta sexta-feira. De acordo com a AFP, Moscou disse ter usado o Kinjal, tipo de míssil que desafia todos os sistemas de defesa antiaérea.

Ainda segundo a agência, essa foi a primeira vez que os russos comunicaram o uso deste tipo de armamento. As autoridades ucranianas ainda não comentaram o ataque.

Enquanto isso, na noite desta sexta, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gravou um vídeo do centro de Kiev e disse que negociações significativas sobre paz e segurança para a Ucrânia são a única chance para a Rússia reduzir os “danos gerados por seus próprios erros”.

“É hora de se reunir. Hora de falar. É hora de restaurar a integridade territorial e a justiça para a Ucrânia. Caso contrário, as perdas da Rússia serão tão grandes que várias gerações não serão suficientes para se recuperar”, declarou o líder ucraniano.

Há pouco, Zelensky declarou que, se a Rússia não for parada e punida agora, outros agressores no mundo vão deflagrar guerras, em outras regiões do mundo e diferentes continentes, onde quer que um Estado queira conquistar seus vizinhos.