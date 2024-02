Rússia diz ter capturado usina em Avdiivka, hoje principal palco da guerra

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta segunda-feira, 19, que suas forças conquistaram o controle total de uma usina de coque (um combustível à base de carvão) em Avdiivka, cidade que há meses é o principal palco, e o mais sangrento, da guerra na Ucrânia. Esta é a maior vitória de Moscou no campo de batalha em nove meses, às vésperas do aniversário de dois anos do conflito, que começou em 24 de fevereiro de 2022.

O Ministério da Defesa russo disse que seus soldados avançaram cerca de 9 quilômetros contra as forças ucranianas em Avdiivka, parte da imensa linha de frente de 1.000 quilômetros. Segundo a pasta, isso ocorreu após uma batalha urbana mortal.

“O grupo de soldados do ‘Centro’, ao tomar a ofensiva, assumiram o controle total da coqueria em Avdiivka”, disse em um comunicado. “Bandeiras russas foram hasteadas nos edifícios administrativos da fábrica”, acrescentou.

https://twitter.com/TWMCLtd/status/1758560738140955061/video/1

Retirada ucraniana

A Ucrânia afirmou ter batido em retirada para evitar que seus soldados fossem totalmente cercados, após meses de combates ferozes. A Rússia qualificou a retirada ucraniana de apressada e caótica, afirmando que alguns soldados e armas foram deixados para trás. Já os militares ucranianos disseram que houve vítimas, mas que a situação se estabilizou um pouco após a retirada.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comemorou a queda de Avdiivka como uma vitória importante e parabenizou seus militares. A Rússia não havia obtido ganhos desde que capturou a cidade de Bakhmut em maio de 2023.

Cidade simbólica

Avdiivka, que é chamada de Avdeyevka pelos russos, vive em conflito há uma década. A cidade tem um simbolismo particular para a Rússia, posto que foi brevemente tomada em 2014 por ucranianos separatistas apoiados por Moscou, mas foi depois recapturada por forças ucranianas que, desde então, construíram extensas defesas ao seu redor.

Avdiivka fica na região industrial de Donbass, a 15 quilômetros da cidade de Donetsk, hoje ocupada pela Rússia. Antes da guerra, a usina de coque, da era soviética, era uma das maiores da Europa. Ela era considerada um local chave para os ucranianos, por ser uma possível porta de entrada para recuperar Donetsk.