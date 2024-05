Rússia diz que exército ocupou três novos territórios na Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quarta-feira, 15, que seu exército assumiu o controle de mais três “assentamentos” na Ucrânia – dois na região de Kharkiv, no nordeste do país, onde ocorrem batalhas ferozes, e na região de Zaporizhzhia, no sudeste.

Segundo a pasta, os assentamentos de Hlyboke e Lukyantsi, na região de Kharkiv, foram dominados pela unidade militar “Norte” da Rússia, que avançou “profundamente nas defesas inimigas”. No sul, o grupo militar russo “Dnepr” assumiu o controle do assentamento de Robotyne, em Zaporizhzhia.

Avanços russos

No fim da semana passada, a Rússia iniciou uma grande ofensiva no norte da região de Kharkiv, onde fica a segunda maior cidade da Ucrânia, tomando diversos vilarejos e forçando milhares de civis a fugirem em busca de um local mais seguro.

O exército ucraniano reconheceu que as forças russas obtiveram “sucessos táticos”, e afirmou na noite de terça-feira 14 que precisou recuar para posições “mais vantajosas” em duas áreas da região de Kharkiv. Segundo Kiev, a mudança foi “consequência do fogo inimigo e da ação de ataque” e “para preservar as vidas de nossos militares e evitar perdas”.

Continua após a publicidade

Já na região de Zaporizhzhia, governo da Ucrânia afirmou que suas forças impediram três ataques russos em direção à cidade de Robotyne, enquanto o Ministério da Defesa russo alegou que seus militares repeliram três contra-ataques ucranianos – além de derrubarem um avião de guerra ucraniano MiG-29, 40 drones e diversos foguetes fornecidos pelos americanos.

Apoio à Ucrânia

Em meio ao avanço das tropas russas, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, realizou uma viagem surpresa a Kiev na terça-feira, onde disse ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que o pacote de ajuda militar de US$ 61 bilhões (cerca de R$ 314,2 bilhões) aprovado pelo Congresso americano no mês passado estava à caminho da Ucrânia.

Durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, nesta quarta-feira, Blinken anunciou outro financiamento militar de mais US$ 2 bilhões, que visa aprimorar a base industrial da Ucrânia.