Rússia diz que abrirá corredores humanitários em quatro cidades da Ucrânia

A Rússia voltou a dizer, nesta segunda-feira, 7, que bombardeios serão interrompidos em quatro cidades da Ucrânia para a abertura de corredores humanitários, informou a agência Interfax. Esta será a terceira tentativa de cessar-fogo para que civis escapem em segurança e é feita a pedido do presidente francês, Emmanuel Macron.

Os corredores serão abertos na capital Kiev e nas cidades de Kharkiv, Mariupol e Sumy. A informação da agência, que cita o Ministério da Defesa da Rússia, é de que o cessar-fogo ocorreria a partir das 10h desta segunda no horário de Moscou (4h, no horário de Brasília).

Segundo o porta-voz russo Igor Konashenkov, serão abertos ao todo seis corredores humanitários distintos. “Informações detalhadas sobre os corredores foram dadas antecipadamente para a Ucrânia”, afirmou.

A Ucrânia, por sua vez, criticou a medida anunciada por Moscou.

“Essa é uma proposta completamente imoral. O sofrimento das pessoas está sendo usado para criar uma imagem televisiva. São cidadãos ucranianos, eles deveriam ter o direito de ir para território ucraniano”, diz o texto.

No fim de semana, duas tentativas de retirada de civis fracassaram. Grupos separatistas pró-Rússia e a Guarda Nacional da Ucrânia trocaram acusações de violações à ordem de interromper momentaneamente o conflito.

A Rússia acusa nacionalistas ucranianos de impedir a saída de civis da região, usando a população como ‘escudo humano’. “Devido à falta de vontade do lado ucraniano de influenciar os nacionalistas ou de estender o cessar-fogo, as operações ofensivas foram retomadas”, disse o major-general Igor Konashenkov.

As autoridades da cidade de Mariupol, por sua vez, disseram que a retirada de civis foi adiada porque militares russos não estariam respeitando a trégua. As prefeituras de Mariupol e Volnovakha disseram que as cidades são alvos de bloqueios e ataques russos, impedindo a saída segura dos civis. Mesmo após o acordo, a Ucrânia vinha alegando desrespeito dos russos ao acordo com as regiões sendo alvos de constantes ataques. As duas cidades foram as únicas autorizadas a funcionar como um corredor de fuga para os civis.

Novas negociações

Há expectativa que representantes dos dois países voltem a se encontrar nesta segunda para uma nova rodada de negociações.

“A terceira rodada pode de fato acontecer nos próximos dias, é possível que seja na segunda-feira, dia 7”, disse o negociador russo Leonid Slutsky, segundo a agência Interfax.

Na última sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, chegou a afirmar que a terceira rodada de negociações aconteceria no fim de semana. Um dia antes, na quinta-feira, representantes de Moscou e Kiev realizaram a segunda rodada de conversas.

Apesar de terem terminado sem os resultados desejados, Mykhailo Podolyak, assessor da Presidência ucraniana, afirmou que as negociações renderam um entendimento sobre proteção de civis e sobre a continuação dos encontros diplomáticos. Ao anunciar o fim da segunda rodada, no entanto, o assessor lamentou que “os resultados que a Ucrânia precisa não foram alcançados”, ressaltando que “há uma solução apenas para a organização de corredores humanitários”.

Segundo ele, a delegação ucraniana foi à reunião com três objetivos claros: um cessar-fogo imediato, armistício e a criação de meios para proteção de civis.

O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, ressaltou os pontos discutidos e confirmou o entendimento sobre corredores para civis.

“Discutimos minuciosamente três pontos – militar, internacional e humanitário, e o terceiro é uma questão de uma futura regulação política do conflito. Ambas as posições estão claras e escritas. Concordamos em algumas delas, mas a questão principal que chegamos a um acordo hoje é a questão de resgatar civis que estão em uma zona de confronto militar”, afirmou.

A primeira rodada de conversas, realizada por sua vez na segunda-feira, durou cerca de cinco horas e foi encerrada sem quaisquer avanços significativos.

A imprensa ucraniana afirma que a Rússia, além da não expansão da Otan para o Leste Europeu, teria exigido que a Ucrânia se comprometesse a documentar seu status de não integrar nenhum bloco e realizar um referendo sobre isso, reconhecesse as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, abandonasse a exigência da devolução da Crimeia a Kiev e promovesse o fim de “políticas nazistas”. Já a Ucrânia teria exigido um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas do país.

No entanto, as tropas russas continuam agindo sobre a capital Kiev e outras regiões do país. As negociações não travaram o ímpeto russo de avançar sobre a Ucrânia nem fizeram os ucranianos pararem as tentativas de se aproximar cada vez mais da União Europeia para garantir sanções contra a Rússia e a participação no bloco.

Mais de 2.000 civis foram mortos desde o início da invasão russa à Ucrânia e centenas de estruturas, como instalações de transporte, hospitais, jardins de infância e prédios residenciais foram destruídos, relatou o serviço de emergência ucraniano na quarta-feira. De acordo com o último relatório militar russo, 1.502 alvos de infraestrutura militar ucraniana foram destruídos desde o início da operação militar na Ucrânia, em 24 de fevereiro.