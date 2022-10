Rússia destruiu 30% das usinas de energia da Ucrânia, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira, 18, que 30% das usinas de energia do país foram destruídas em pouco mais de uma semana.

“Outro tipo de ataque terrorista russo: visando energia e infraestrutura vital. Desde 10 de outubro, 30% das usinas de energia da Ucrânia foram destruídas, causando apagões maciços em todo o país. Não há espaço para negociações com o regime do [presidente da Rússia, Vladimir] Putin”, afirmou Zelensky.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

