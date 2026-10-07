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Rússia descarta risco de epidemia após morte em instituto de peste; Mongólia vigia fronteira

Morte de pesquisadora gerou forte preocupação internacional com saúde pública e levou centenas de pessoas à quarentena

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 14h33
Logotipo da Rospotrebnadzor, agência russa de saúde pública.
Logotipo da Rospotrebnadzor, agência russa de saúde pública.  (Igor IVANKO / AFP/Getty Images)
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Rússia descarta risco de epidemia após morte em instituto de peste; Mongólia vigia fronteira Priorize VEJA no Google

A agência sanitária da Rússia declarou nesta quarta-feira, 7, que “não existe nenhum risco epidêmico” para a população após a morte de uma pesquisadora de um instituto de pesquisa sobre peste em Irkutsk, na Sibéria, caso que gerou forte preocupação internacional com a saúde pública e levou centenas de pessoas à quarentena no país.

“A situação sanitária e epidemiológica na região de Irkutsk (…) é tranquila”, afirmou a agência de saúde pública Rospotrebnadzor em um comunicado. “O acompanhamento médico de mais de 90% das pessoas que tiveram contato com a paciente foi concluído. Não foi detectado nenhum problema de saúde relacionado a uma doença infecciosa”, acrescentou.

As autoridades russas também criticaram a imprensa por mencionar um segundo caso suspeito de peste na Sibéria e afirmaram que a maioria das informações divulgadas sobre a situação é falsa.

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O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, recomendou que as informações sobre o caso sejam obtidas apenas por meio da Rospotrebnadzor. “A mídia informa muito, e a imensa maioria do que está sendo divulgado sobre essa situação é informação falsa”, disse ele a jornalistas.

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Apesar disso, também nesta quarta-feira, a Mongólia anunciou ter ordenado medidas de “vigilância sanitária” em sua fronteira com a Rússia diante da suspeita de que a funcionária do instituto de pesquisa na Sibéria tenha morrido de peste. 

“Embora o nível de risco atual seja baixo, o Ministério da Saúde instruiu os órgãos competentes a adotar medidas de precaução e a manter vigilância e acompanhamento contínuos, a fim de prevenir possíveis riscos”, afirmou o governo mongol. 

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Na véspera, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, cobrou maior transparência da Rússia sobre a morte da pesquisadora e afirmou que o país está “acompanhando a situação muito de perto”.

Entenda o caso

A preocupação surgiu após a morte, na semana passada, de Darya Shipilova, de 28 anos, que trabalhava no Instituto de Pesquisa Antipeste de Irkutsk, na região da Sibéria. A jovem morreu depois de desenvolver uma pneumonia de origem desconhecida.

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Autoridades russas afirmam, porém, que os exames não identificaram microrganismos associados às atividades profissionais da pesquisadora e descartaram, até o momento, a peste pneumônica como causa da morte. Cerca de 200 pessoas que tiveram contato com ela chegaram a ser colocadas em quarentena, sem registro de novas infecções, segundo informações divulgadas pelas autoridades locais

Em comunicado, o governador da região de Irkutsk, Igor Kobzev, disse que Shipilova morreu de “pneumonia de etiologia desconhecida”. “É importante ressaltar que, nos últimos dias, não foram identificados novos casos de funcionários do Instituto de Pesquisa Antipeste que buscaram atendimento médico”, acrescentou. Ele afirmou que a situação estava sob controle e que todos os contatos conhecidos da mulher falecida haviam sido identificados, examinados e colocados sob supervisão médica.

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Peste na Sibéria

A peste é endêmica na Sibéria, local do primeiro surto conhecido em humanos na pré-história. A bactéria que causa a doença, Yersinia pestis, está presente nos pequenos mamíferos selvagens, típicos da região, e em suas pulgas. Apesar da origem no país, é raro que russos sejam diagnosticados com a doença. Casos em outras partes do mundo, no entanto, ocorrem todos os anos, principalmente no continente africano.

A peste se apresenta em três formas, afetando diferentes partes do corpo. A peste pneumônica, uma infecção dos pulmões, leva o paciente a tossir e expelir gotículas infecciosas pelo ar. Se identificada rapidamente, pode ser tratada com antibióticos. Mas se não for tratada, pode ser fatal em um a seis dias.

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