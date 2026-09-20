A Rússia denunciou no segundo dia das eleições parlamentares, no sábado, 19, que o sistema de votação do país sofreu um ciberataque “muito potente” em Moscou. O processo termina neste domingo, com vitória considerada certa do partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin.

Esta é a primeira disputa legislativa na Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia, em 2022. Serão renovadas 450 cadeiras da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo. A eleição também abrange os territórios do leste da Ucrânia ocupados e anexados pelor Putin. Neste terceiro dia, a Ucrânica, com drones e míssesis balísticos, promovou um grande ataque militar contra Moscou.

Segundo agências de notícias russas, a presidente da Comissão Eleitoral Central, Ella Pamfilova, afirmou no sábado que, “durante toda a noite, literalmente sem interrupção, o sistema eleitoral sofreu um ciberataque muito potente”. Ela, no entanto, declarou que a situação estava sob controle e que o sistema permite manter a votação sem interrupções. Em Moscou e em outras 30 regiões, eleitores podem votar pela internet.

O único partido abertamente de oposição à ofensiva militar contra a Ucrânia, o Yabloko, não tem autorização para participar do processo eleitoral. Fora o Rússia Unida, apenas as legendas alinhadas a Putin e à continuidade da guerra integram o pleito – os comunistas do KPRF, os nacionalistas do LDPR, os conservadores do Rússia Justa e os liberais do Gente Nova.