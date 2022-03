Rússia deixa Conselho da Europa

A Rússia decidiu abandonar o Conselho da Europa e renunciar ao Convênio de Direitos Humanos, segundo informou o gabinete da secretária-geral do organismo, a croata Marija Pejcinovic, nesta terça-feira, 15.

A decisão russa é baseada no artigo 7 do Estatuto do Conselho da Europa, que permite a qualquer membro “se retirar, notificando a decisão ao secretário-geral”, explicou um porta-voz, por meio de comunicado.

O Comitê de Ministros do Conselho da Europa havia decidido, em 25 de fevereiro, pela suspensão da participação da Rússia na organização, logo após a invasão da Ucrânia. Caso o país não se retirasse voluntariamente, seria colocada em pauta a expulsão.

A decisão da Rússia se antecipou à reunião extraordinária da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa que aconteceu também nesta terça-feira, em que já estava agendada a votação para expulsar o país de Putin da organização.