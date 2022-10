Rússia chama Liz Truss de ‘desgraça analfabeta’ após renúncia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia comentou nesta quinta-feira, 20, a renúncia da ex-primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. A líder britânica abandonou o posto após apenas 45 dias no cargo, devido a uma série de controvérsias sobre suas políticas econômicas.

“O Reino Unido nunca conheceu uma primeira-ministra tão catastrófica”, escreveu em suas redes sociais a porta-voz do Ministério do exterior russo, Maria Zakharova.

+ Boris Johnson vai concorrer para substituir Truss como premiê, diz jornal

A alta funcionária do governo russo também chamou Truss de “analfabeta”, se referindo à uma suposta gafe da ex-premiê durante uma reunião com chanceler russo Sergei Lavrov, em setembro. Na ocasião, a política britânica teria confundido duas regiões da Rússia com a Ucrânia, tornando-se motivo de piadas na mídia russa.

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev também ironizou a saída de Truss do poder, sugerindo em seu Twitter que o mandato da britânica durou menos que o prazo de validade de uma alface. A comparação já havia sido feita pela revista britânica The Economist – descontando os dez dias de luto pela morte da rainha Elizabeth, Truss desfrutou de poder efetivo por exatos sete dias, o prazo de validade de uma cabeça de alface.

+ Com a renúncia de Truss, o que acontece agora no Reino Unido?

A renúncia de Truss atraiu uma cobertura extensa na televisão estatal russa, que abordou o assunto em tom de comemoração. Um convidado do programa de entrevistas Time Will Tell disse que Truss possuía as três características necessárias para prosperar na política britânica: “Estupidez, arrogância e beligerância”.

Truss tem sido alvo de comentários maldosos da Rússia desde que visitou o país antes da eclosão da guerra, em fevereiro. A viagem foi parte de um esforço malsucedido de políticos ocidentais para evitar a invasão russa na Ucrânia.

Antes mesmo do acirramento das tensões entre países ocidentais e Moscou, devido à guerra, as relações entre Moscou e Londres já estavam deterioradas. Em 2018, o Kremlin acusou o governo britânico de ter envenenado o ex-espião russo Sergei Skripal na cidade de Salisbury – depois, provou-se que foi o próprio governo russo que cometeu o crime.