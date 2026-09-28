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Rússia bombardeia Academia Nacional de Ciências da Ucrânia: ‘Isso é terrorismo’

Ataque deixou um morto e 19 feridos; Zelensky faz apelo por mais apoio da comunidade internacional e denuncia falta de resposta a 'ataques brutais'

Por Luiza Zubelli 28 set 2026, 15h23
Um prédio de três andares em chamas, com grandes labaredas laranja e fumaça preta densa subindo ao céu. Carros danificados e escombros estão no chão em frente ao edifício, sob um céu parcialmente nublado
Academia Nacional de Ciências da Ucrânia pegando fogo devido a um ataque russo em Kiev (Redes sociais/Reprodução)
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Rússia bombardeia Academia Nacional de Ciências da Ucrânia: ‘Isso é terrorismo’ Priorize VEJA no Google

Um drone atingiu a Academia Nacional de Ciências da Ucrânia nesta segunda-feira, 28, e deixou pelo menos uma pessoa morta. O edifício foi acertado durante um bombardeio russo no centro de Kiev.

Segundo o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, 19 pessoas ficaram feridas e seis delas tiveram que receber atendimento médico. Anatoly Zagorodny, diretor da diretor da instituiçao, contou que a explosão ocorreu enquanto muitos funcionários estavam dentro do prédio e afirmou desconhecer o motivo pelo qual a Rússia teria disparado contra o importante centro de pesquisa ucraniano.

“Não temos vínculos com os militares. Este é um ataque à ciência. Isso é terrorismo”, disse ele.

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Imagens publicadas pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na rede social X, antigo Twitter, mostram o local em chamas, com fumaça preta saindo das janelas. 

“Os bombeiros agora trabalham para extinguir o incêndio o mais rápido possível”, declarou o presidente na postagem, acrescentando que três das seis pessoas feridas no ataque eram crianças.

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Em novo apelo para que a comunidade internacional aumente o cerco econômico e diplomático contra a Rússia, ele afirmou que “cada ato de terror russo resulta em vítimas que poderiam ter sido evitadas se a pressão fosse total”. “O mundo deve entender que os terroristas continuarão avançando se não forem detidos aqui, na Ucrânia. Tais ataques brutais não podem ser ignorados, deve haver uma resposta – com determinação e força globais. Estamos contando com a força da Europa, da América e de nossos outros parceiros que podem ajudar a proteger vidas”, concluiu Zelensky. 

Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, acusou Moscou de cinismo por ter escolhido uma instituição científica como alvo.

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“A Rússia está deliberadamente expandindo os limites do que acredita que o mundo tolerará. Cada ataque sem uma forte resposta apenas incentiva o próximo”, afirmou o ministro. 

De acordo com Zelensky, uma empresa farmacêutica, postos de gasolina e uma instalação médica também foram atingidos em Kiev nesta segunda-feira. O presidente ucraniano também informou que em outras cidades e regiões, instalações civis, empresas e infraestruturas de comunicação foram alvos de ataques.

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“E todos os parceiros da Ucrânia devem ver, a partir deste terror, a partir desses ataques, que apoiar a Ucrânia significa verdadeiramente apoiar a vida das pessoas – apoiar o princípio de que o terror nunca deve ser normalizado, em lugar nenhum”, acrescentou.

Outros ataques  

Zelensky também reportou diversos outros bombardeios na Ucrânia durante a madrugada desta segunda-feira. Em Kharkiv, um prédio foi atingido e o segundo e o quarto andares do edifício ficaram parcialmente destruídos. Na região de Odesa, um navio com a bandeira de Palau foi alvo de ataques. Já em Zhytomyr, uma fábrica de sorvetes ficou danificada. 

Segundo o presidente, houve também ataques a casas residenciais na região de Sumy, Rivne, Kharkiv e Odesa. Além disso, infraestruturas críticas nas regiões de Vinnytsia, Dnipro, Khmelnytskyi e Zaporizhzhia foram atingidas por drones russos. 

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“Agradeço a todos que não se calam sobre o que está acontecendo na Ucrânia, e a todos que preparam pacotes concretos de apoio ao nosso país. São necessárias decisões claras. Meios de defesa antiaérea, apoio energético, ajuda para cobrir déficits orçamentários – isso é o que hoje realmente fortalece a Ucrânia e ajuda nosso povo a resistir”, reforçou Zelensky. 

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