Rússia avisou EUA sobre risco de romper relações bilaterais, diz diplomata

O diplomata Alexander Darchiev, diretor do departamento norte-americano do Ministério das Relações Exteriores do governo da Rússia, disse em entrevista à agência russa Tass que o Kremlin avisou os Estados Unidos sobre a possibilidade de as relações diplomáticas entre os dois países serem rompidas.

Darchiev criticou o fato dos EUA e outros países do ocidente terem “pisoteado” os russos em termos de direito internacional e práticas diplomáticas como punição pela guerra da Ucrânia. Somada a essas atitudes, a aprovação de uma nova lei norte-americana, para o diplomata, poderia representar um “ponto de não retorno” para o Kremlin.

“Neste contexto, eu gostaria de mencionar a iniciativa legislativa atualmente em discussão no Congresso (dos EUA) para declarar a Rússia um ‘país patrocinador do terrorismo’. Se aprovada, isso significaria que Washington ultrapassou um ponto de não retorno, trazendo os mais sérios danos colaterais às relações diplomáticas bilaterais, até a sua redução ou mesmo o rompimento”, pontuou Darchiev.

Desde o início da guerra, que completará seis meses em 24 de agosto, as medidas de punição adotadas por países ocidentais contra a Rússia incluíram sanções econômicas e congelamentos de ativos de autoridades russas.