Rússia atinge shopping na Ucrânia com mísseis, deixando ao menos 2 mortos

Um ataque com mísseis atingiu um shopping center lotado em Kremenchuk, uma cidade no centro da Ucrânia às margens do rio Dniprp, nesta segunda-feira, 27.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que mais de 1.000 civis estavam no shopping no momento do ataque, onde um incêndio continua.

A agência de notícias Reuters relatou que o presidente não deu detalhes das vítimas, mas declarou que “é impossível imaginar o número de vítimas”. Ele acrescentou em uma mensagem no Telegram que “é inútil esperar decência e humanidade da Rússia”.

Segundo o vice-chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, pelo menos duas pessoas foram declaradas mortas e 20 ficaram feridas após o ataque aéreo no shopping.

Das 20 pessoas feridas, nove estão em estado grave, acrescentou Tymoshenko.

O prefeito da cidade, Vitaliy Meletskiy, também disse que o ataque causou mortos e feridos, mas não deu números.

Kremenchuk, uma cidade industrial de 217.000 habitantes antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, abriga a maior refinaria de petróleo do país.

Oliver Carroll, correspondente da revista The Economist, relata “cenas de horror”, citando um homem falando ao telefone que disse que havia pessoas no prédio e que as paredes estavam começando a cair.

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 27, 2022

Imagens que circulam nas redes sociais mostram incêndios e fumaça saindo de todo o shopping, com caminhões de bombeiros estacionados nas proximidades. O vídeo aparentemente foi divulgado por Zelensky, mas ainda não foi verificado de forma independente.

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.' “The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 27, 2022

Não houve comentários imediatos da Rússia, que nega atacar civis deliberadamente.