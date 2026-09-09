Rússia atinge posto na fronteira entre Ucrânia e Moldávia, que alerta: ‘Front avança para oeste’

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Um ataque de drones russos contra o posto fronteiriço entre Ucrânia e Moldávia matou duas pessoas e feriu três, suspendo as atividades do local. A presidente moldava condenou o ato, alertando para a proximidade dos combates. Kiev também foi alvo de drones russos. Em resposta, um ataque ucraniano com centenas de drones causou mortes na Rússia.

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Um ataque de drones russos contra o posto fronteiriço rodoviário de Tudora–Starokazacie, entre a Ucrânia e a Moldávia, matou duas pessoas e deixou outras três feridas nesta quarta-feira, 9. O local, na região ucraniana de Odessa, foi danificado e teve as atividades suspensas.

Um cidadão moldavo que viajava de carro em direção à capital Chisinau também ficou ferido no ataque, mas não quis ser hospitalizado, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do país.

A presidente da Moldávia, Maia Sandu, condenou o ataque e afirmou que a ofensiva russa está levando os combates para cada vez mais perto de seu país. “A linha de frente da Rússia está se movendo mais para o oeste — e é por isso que a defesa aérea para a Ucrânia é urgente”, disse ela, acrescentando que um drone russo já havia levado ao fechamento temporário do espaço aéreo moldavo na terça-feira.

Já o primeiro-ministro moldavo, Vasile Tofan, denunciou a intensificação dos ataques entre as partes, que colocam “cada vez mais em risco a vida” de seus compatriotas.

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Bombardeios se intensificam

A Rússia também atacou Kiev durante a noite, provocando incêndios, de acordo com os serviços de emergência ucranianos. O prefeito Vitali Klitschko relatou um ataque de drone russo a um prédio de 16 andares no início da quarta-feira.

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Moscou retomou os ataques depois que os dois enviados do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, viajaram a Kiev no domingo 6 para negociar o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. A visita ocorreu após mais de três horas de conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, no dia anterior.

“No momento em que os enviados de paz do presidente dos Estados Unidos partiram, o presidente russo Vladimir Putin lançou outro ataque massivo e horrível contra Kiev”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, em uma publicação no X (ex-Twitter).

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Também nesta quarta-feira, um ataque ucraniano com centenas de drones deixou ao menos quatro mortos na Rússia. Moscou anunciou que derrubou 596 drones ucranianos durante a noite sobre várias regiões, incluindo a Crimeia anexada.

“Quatro pessoas, entre elas uma criança, morreram e 29 ficaram feridas”, escreveu o governador da região, Veniamin Kondratiev, no Telegram. “Nossas Forças Armadas repeliram durante a noite um ataque em larga escala de drones inimigos contra a região, sendo Novorossiysk a cidade mais afetada”, acrescentou.