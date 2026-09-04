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Rússia ataca QG do Serviço de Segurança da Ucrânia e Zelensky promete resposta

Presidente ucraniano afirma que alvo do bombardeio era Oleksandr Poklad, chefe do órgão, mas ele não estava em seu escritório

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 14h38 | Atualizado em 4 set 2026, 14h56
Trabalhadores tentam extinguir um incêndio na sede do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), após um ataque aéreo russo em Kiev em 4 de setembro de 2026.
Trabalhadores tentam extinguir um incêndio na sede do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), após um ataque aéreo russo em Kiev em 4 de setembro de 2026. (MARYKE VERMAAK/AFP)
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Rússia ataca QG do Serviço de Segurança da Ucrânia e Zelensky promete resposta Priorizar nos meus resultados Google

Um drone russo atingiu nesta sexta-feira, 4, a sede do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), no centro de Kiev, deixando nove pessoas feridas, segundo autoridades locais. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, o ataque tinha como alvo o escritório do chefe do serviço de segurança, Oleksandr Poklad.

Poklad não estava em seu escritório no momento da explosão, segundo uma fonte ouvida pela agência de notícias AFP, e Zelensky prometeu uma resposta ao ataque.

“O chefe do SBU, Oleksandr Poklad, informou sobre os preparativos para nossa resposta ativa aos ataques russos”, declarou o líder ucraniano ao publicar uma foto do encontro em seu escritório em Kiev. “A geografia de nossa resposta foi determinada”, completou.

Uma densa fumaça preta subiu no centro histórico de Kiev após o ataque, que atingiu o edifício principal do SBU.

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O SBU desempenha um papel central na máquina de guerra da Ucrânia. A agência de segurança realiza ataques de longo alcance destinados a atingir a infraestrutura energética e a capacidade militar de Moscou, incluindo o atentado de 2022 contra uma ponte que liga a Rússia à Crimeia ocupada e a Operação Teia de Aranha, em 2025, quando drones ucranianos atingiram bombardeiros estratégicos russos.

“O ataque russo contra a sede do Serviço de Segurança da Ucrânia é uma grande escalada que exige respostas firmes”, disse o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha.

Impacto nos esforços diplomáticos

O ataque ocorre às vésperas da primeira visita a Kiev dos enviados do presidente americano, Donald TrumpSteve Witkoff, magnata imobiliário que virou assessor de política externa, e Jared Kushner, genro do ocupante do Salão Oval. Segundo um alto funcionário do governo dos Estados Unidos, ouvido pela AFP, os dois devem chegar à capital ucraniana no domingo.

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Witkoff e Kushner já estiveram diversas vezes em Moscou e também devem viajar à Rússia, de acordo com informações divulgadas por autoridades ucranianas. A visita faz parte de uma nova tentativa de impulsionar negociações para encerrar a guerra iniciada com a invasão russa em larga escala, em fevereiro de 2022.

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Os esforços diplomáticos pela paz estão paralisados há meses, enquanto os combates prosseguem ao longo de mais de 1. 200 km da linha de frente.

Intensificação dos ataques

A ofensiva também acontece em meio à intensificação dos bombardeios russos contra Kiev e outras cidades ucranianas nas últimas semanas, e à pressão da Ucrânia por mais sistemas de defesa aérea.

Kiev depende de mísseis do sistema de defesa aérea Patriot, fornecidos pelos Estados Unidos para interceptar parte dos mísseis russos. Washington, no entanto, reduziu seus estoques após o uso de grande quantidade de interceptadores durante o conflito com o Irã e tem demonstrado resistência em ampliar os envios.

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Nos últimos meses, a Ucrânia também ampliou suas ofensivas com drones contra alvos em território russo. Na semana passada, Zelensky determinou que as Forças Armadas ucranianas ampliem para 1. 000 por dia os ataques de longo alcance com drones contra a Rússia, contra cerca de 300 atualmente.

“É preciso fazer mais: há uma meta concreta, e vamos cumprir essa tarefa”, disse Zelensky em pronunciamento.

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