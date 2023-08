Rússia ataca porto ucraniano ao lado da Romênia, membro da Otan

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse nesta quarta-feira, 2, que a Rússia danificou um silo de grãos no porto de Izmail, na região de Odesa. A estrutura fica no delta do rio Danúbio, dividido com a Romênia, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e fica na principal rota alternativa para exportações de grãos ucranianos desde que Moscou reintroduziu seu bloqueio ao Mar Negro, em julho.

“Os grãos ucranianos têm potencial para alimentar milhões de pessoas em todo o mundo”, escreveu a pasta no Twitter.

Um vídeo divulgado pelas autoridades ucranianas mostrou bombeiros em escadas lutando contra um grande incêndio em um prédio coberto com janelas quebradas. Vários outros edifícios ao redor estavam em ruínas e grãos vazaram de pelo menos dois silos destruídos.

Video of the aftermath of the #Russia|n combat UAV attack on the port of #Izmail, #Odesa region, south #Ukraine.

This video was filmed from the Romanian bank of the Danube River. #Romania is a @NATO and #EU member state.pic.twitter.com/kHdvJ2Z9rk

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 2, 2023