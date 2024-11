Rússia aprova aumento de 30% no orçamento do exército para 2025

Os legisladores da câmara alta do parlamento russo aprovaram, nesta quarta-feira, 27, um aumento de quase 30% nos gastos com defesa no ano que vem. O exército tornou-se um dos principais setores do orçamento na Rússia em meio à guerra na Ucrânia.

Moscou já havia aumentado os gastos militares para níveis que não eram vistos desde a era soviética, para garantir quantidades suficientes de mísseis e drones para laçar contra o território ucraniano, bem como pagar salários minimamente encorajadores para suas centenas de milhares de soldados da linha de frente.

Em 2022, ano em que a guerra na Ucrânia começou, a Rússia gastou 5,5 trilhões de rublos em defesa. O orçamento de 2025, o quarto ano do que Moscou chama de “operação militar especial”, porém, verá um recorde de 13,5 trilhões de rublos (cerca de R$ 706,9 bilhões, na cotação atual) em gastos destinados à “defesa nacional”. O montante é maior do que os valores destinados às áreas de bem-estar e educação combinados.

Cerca de 10% desse total irá para pagamentos de militares, que agora são o maior contingente da era pós-soviética. O salário mínimo anual no primeiro ano de serviço na linha de frente é de 3,25 milhões de rublos.

O valor para defesa representará agora 32% do total de gastos orçamentários de 2025 (41,5 trilhões de rublos), ou 6,3% do PIB nacional. É uma situação semelhante aos gastos militares nos últimos da União Soviética, quando a nação socialista estava travando uma guerra no Afeganistão enquanto mantinha um enorme arsenal nuclear para combater seus adversários da Guerra Fria.

Os gastos aprovados para defesa não incluem alguns dos recursos direcionados à campanha militar, como aqueles que a Rússia rotula como “segurança doméstica”, bem como outros classificados como ultrassecretos.

O orçamento agora será enviado ao presidente russo, Vladimir Putin, que deve sancioná-lo como lei.

A dispendiosa guerra depende das receitas de petróleo e gás da Rússia, que devem cair em 2025-2027 devido aos preços mais baixos das commodities e mudanças tributárias. A maior produtora de gás do país, a Gazprom, deve ver sua carga de impostos cair.

Espera-se que a receita orçamentária das vendas de petróleo e gás caia para 10,9 trilhões de rublos, ou 5,1% do PIB, em 2025. Neste ano, o valor esperado era de 11,3 trilhões de rublos.