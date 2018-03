Rússia anunciará medidas contra Reino Unido ‘a qualquer momento’

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta sexta-feira que a Rússia pode anunciar, a qualquer momento, medidas de retaliação contra o Reino Unido como parte de uma disputa diplomática sobre o envenenamento de um ex-espião russo. “Você podem esperar a qualquer minuto”, disse Peskov a repórteres.

A Rússia informou na quinta-feira que deve expulsar diplomatas britânicos em resposta à decisão da primeira-ministra britânica, Theresa May, de banir 23 enviados russos.

May havia dado até terça-feira para que o presidente russo, Vladimir Putin, explicasse como um agente químico desenvolvido por militares soviéticos foi utilizado em um ataque no Reino Unido contra o ex-agente duplo russo Sergei Skripal e sua filha, Yulia. Putin, no entanto, não se pronunciou.

Os Estados Unidos também se posicionaram sobre o assunto na quarta-feira, afirmando que creem que a Rússia está envolvida no ataque.