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Rússia ameaça Otan com armas nucleares em meio ao aumento de tensões no Báltico

Moscou acusa aliança de elevar risco de conflito direto e afirma que poderá atacar centros de decisão de países-membros

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 11h24 | Atualizado em 30 set 2026, 11h42
Kaliningrad, Russia
Vista aérea de Kaliningrado, um enclave russo banhado pelo Mar Báltico (//iStock)
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Rússia ameaça Otan com armas nucleares em meio ao aumento de tensões no Báltico Priorize VEJA no Google

A Rússia advertiu a Otan de que poderá recorrer a armas nucleares caso a aliança tente isolar Kaliningrado, enclave russo localizado entre a Polônia e a Lituânia, às margens do Mar Báltico. A ameaça foi feita em um documento diplomático enviado à Organização do Tratado do Atlântico Norte, principal aliança militar ocidental, e publicado em reportagem da agência de notícias Reuters nesta quarta-feira, 30.

O texto acusa a Otan de seguir um “caminho perigoso e imprudente”, que, segundo Moscou, eleva o risco de um conflito armado direto. O documento também menciona a possibilidade de ataques russos contra centros de decisão de países-membros da aliança desde o início de um eventual confronto.

“A Rússia estará pronta para utilizar todo o arsenal de forças e capacidades à sua disposição, incluindo armas nucleares”, afirma o documento, segundo a Reuters. A declaração condiciona o eventual uso desse arsenal a uma tentativa de países da Otan de “isolar” a região de Kaliningrado do restante do território russo.

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Kaliningrado é um território russo separado fisicamente do restante do país e situado entre Polônia e Lituânia, ambas integrantes da Otan. Fortemente militarizado, o enclave tem importância estratégica para Moscou por sua posição no Báltico. Nos últimos dias, embaixadas russas em pelo menos três países europeus também acusaram a aliança de aumentar as tensões por meio de exercícios militares e de cenários envolvendo a região.

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Resposta da Otan

A Otan confirmou o recebimento do documento, mas não divulgou seu conteúdo. A porta-voz da organização, Allison Hart, afirmou que a aliança enviou uma resposta na qual reiterou seu caráter defensivo e disse que suas atividades e exercícios não representam ameaça ao território russo.

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“Condenamos veementemente a ameaça de uso da força, incluindo qualquer retórica nuclear irresponsável”, afirmou Hart. A porta-voz também pediu que Moscou encerre a guerra na Ucrânia.

Um funcionário europeu da área de defesa afirmou à Reuters que a ameaça representa uma mudança significativa na retórica russa. “É a primeira vez desde a Guerra Fria que a Rússia nos ameaça dessa forma”, disse.

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Um diplomata da Otan, por sua vez, classificou a mensagem russa como mais uma tentativa de intimidar os países europeus e afirmou que a resposta da aliança foi firme e responsável.

As relações entre a Rússia e os países europeus se deterioraram desde o início da invasão em larga escala à Ucrânia, em 2022. Governos europeus acusam Moscou de intensificar uma campanha de “guerra híbrida”, com episódios de sabotagem e incêndios criminosos. O Kremlin nega envolvimento nessas ações.

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