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Rússia ameaça considerar Reino Unido parte da guerra na Ucrânia

Declaração ocorre após relatos de que drones fabricados pelos britânicos foram usados em ataques de longo alcance contra alvos russos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 17h14 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h48
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov gives a press conference during the G20 foreign ministers' meeting in New Delhi on March 2, 2023. (Photo by Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Foreign Ministry / handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, dá uma coletiva de imprensa durante a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 em Nova Délhi. 02/03/2023 - (Divulgação / Ministério das Relações Exteriores da Rússia/AFP)
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Rússia ameaça considerar Reino Unido parte da guerra na Ucrânia Priorizar nos meus resultados Google

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta terça-feira, 18, que Moscou tem o direito de considerar o Reino Unido parte da guerra na Ucrânia caso seja comprovado o envolvimento direto de Londres em ataques contra o território russo.

A declaração ocorre após o jornal The Times noticiar, no sábado, 15, que drones fabricados pelo Reino Unido teriam sido utilizados em ofensivas ucranianas de longo alcance. Segundo a publicação, seria a primeira vez que equipamentos britânicos desse tipo teriam sido empregados em operações contra a Rússia. O Ministério da Defesa britânico não confirmou o uso dos drones nas ofensivas.

Em comunicado, a embaixada russa no Reino Unido acusou o governo britânico de aprofundar seu envolvimento no conflito por meio do fornecimento de drones a Kiev e advertiu que a atuação de Londres terá consequências. Moscou já havia acusado anteriormente especialistas britânicos de auxiliar a Ucrânia em operações contra alvos russos.

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Londres, por sua vez, não sinalizou uma mudança em sua política de apoio a Kiev. O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou nesta terça-feira que o Reino Unido continuará apoiando a Ucrânia “100%” e permanecerá ao lado do país durante a guerra.

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Em junho, o governo britânico anunciou que forneceria 150 mil drones à Ucrânia até o fim de 2026. Londres sustenta que a ajuda militar é necessária para que Kiev se defenda da invasão russa.

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A declaração de Lavrov vem no mesmo dia de uma das maiores ofensivas com drones contra Moscou desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Segundo o prefeito da capital, Sergei Sobyanin, 620 drones foram lançados contra Moscou e áreas próximas durante a madrugada. As forças russas afirmaram ter interceptado 180 deles na região.

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A Ucrânia tem ampliado o uso de drones de longo alcance para atingir refinarias, instalações logísticas e outros alvos estratégicos dentro da Rússia. A ofensiva desta terça-feira também atingiu outras áreas sob controle russo, incluindo a Crimeia, península ucraniana anexada por Moscou em 2014.

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