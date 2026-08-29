Rússia afirma ter ocupado três vilarejos na Ucrânia

O Ministério de Defesa de Vladimir Putin anunciou via Telegram neste sábado, 29, que as forças da Rússia tomaram domínio de três vilarejos da Ucrânia, país com o qual guerra é travada desde 2014.

Segundo o comunicado, os territórios ocupados são o vilarejo de Khrapivshchyna, na cidade de Sumy, e os vilarejos Novoandriivka e​Rubizhne na cidade de Donetsk.

Além disso, o ministério atingiu um centro de logística na região de Kiev, onde eram armazenados componentes de mísseis balísticos ucranianos. A investida foi realizada por meio de drones na noite de sexta-feira, 28, e levou à morte de ao menos 37 pessoas. Em resposta, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu punir os suspeitos por negligência que poderiam ter evitado o ocorrido.

Segundo ele, dezenas de pessoas também ficaram feridas e centenas foram evacuadas da área atingida. Infraestruturas próximas, como prédios residenciais e um asilo para idosos, sofreram “danos significativos” após a rápida disseminação de incêndios.

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“Uma situação terrível e uma negligência atroz por parte daqueles que armazenaram explosivos bem ao lado de civis”, disse Zelensky em um pronunciamento em vídeo.

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Uma situação semelhante ocorreu em julho na cidade de Vyshneve, próxima a Kiev, quando dez pessoas morreram e centenas de casas foram danificadas depois que um ataque aéreo provocou explosões secundárias.