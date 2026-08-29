Rússia afirma ter ocupado três vilarejos na Ucrânia
Ministério da Defesa de Putin relatou conquista via Telegram neste sábado, 29
O Ministério de Defesa de Vladimir Putin anunciou via Telegram neste sábado, 29, que as forças da Rússia tomaram domínio de três vilarejos da Ucrânia, país com o qual guerra é travada desde 2014.
Segundo o comunicado, os territórios ocupados são o vilarejo de Khrapivshchyna, na cidade de Sumy, e os vilarejos Novoandriivka eRubizhne na cidade de Donetsk.
Além disso, o ministério atingiu um centro de logística na região de Kiev, onde eram armazenados componentes de mísseis balísticos ucranianos. A investida foi realizada por meio de drones na noite de sexta-feira, 28, e levou à morte de ao menos 37 pessoas. Em resposta, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu punir os suspeitos por negligência que poderiam ter evitado o ocorrido.
Segundo ele, dezenas de pessoas também ficaram feridas e centenas foram evacuadas da área atingida. Infraestruturas próximas, como prédios residenciais e um asilo para idosos, sofreram “danos significativos” após a rápida disseminação de incêndios.
“Uma situação terrível e uma negligência atroz por parte daqueles que armazenaram explosivos bem ao lado de civis”, disse Zelensky em um pronunciamento em vídeo.
Uma situação semelhante ocorreu em julho na cidade de Vyshneve, próxima a Kiev, quando dez pessoas morreram e centenas de casas foram danificadas depois que um ataque aéreo provocou explosões secundárias.