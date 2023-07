Rússia acusa Ucrânia de ‘terrorismo’ após ataque de drone em Moscou

A Rússia acusou a Ucrânia de “terrorismo” devido a um ataque com dois drones à cidade de Moscou nesta segunda-feira, 24. Os disparos deixaram edifícios danificados, incluindo um perto da sede do Ministério da Defesa, um dia depois que Kiev prometeu “retaliação” pelos ataques russos ao porto de Odessa.

O Kremlin não identificou nenhum ferido, mas um dos alvos do ataque – perto do prédio de Moscou onde os militares russos realizam briefings sobre a guerra na Ucrânia – teve impacto simbólico.

