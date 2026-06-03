Rússia acusa Ucrânia de bombardear ônibus e abre investigação por ‘terrorismo’
Veículo viajava entre Moscou e Simferopol, na Crimeia; oito pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas
A Rússia acusou a Ucrânia nesta quarta-feira, 3, de matar oito civis e deixar outros 11 feridos em um ataque contra um ônibus de viagem em Donetsk, região no leste do território ucraniano ocupada pelas forças russas.
O chefe da região, Denis Pushilin, que foi indicado pelo Kremlin, afirmou em uma publicação no aplicativo de mensagens Telegram que as forças de Kiev “cometeram mais um ato de agressão desumana sem precedentes”. Segundo ele, o veículo viajava entre Moscou e Simferopol, na Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014, quando foi bombardeado.
O Comitê Estatal de Investigação da Rússia abriu um inquérito criminal sob a categoria de “ataque terrorista”, informou a agência de notícias TASS, citando a porta-voz do Comitê, Svetlana Petrenko. Imagens divulgadas pelos investigadores mostraram os destroços do ônibus branco, com partes de seu telhado destruídas, o interior completamente queimado e todas as janelas quebradas.
Onda de ataques
Os ataques ocorrem um dia após a Rússia lançar um ataque massivo de drones e mísseis contra a Ucrânia, matando ao menos 18 pessoas e deixando mais de 100 feridas, de acordo com autoridades locais. A onda de bombardeios, segundo o governo russo, foi uma resposta aos “atos de terror desumanos” cometidos pelas forças ucranianas, acusadas de terem atacado um dormitório estudantil em Luhansk no mês — uma alegação rejeitada por Kiev.
“Se o regime de Kiev está cometendo conscientemente atos de terror tão desumanos contra civis, contra crianças, então estamos diante de um paradigma completamente diferente”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, embora tenha salientado que a Rússia continua “aberta às negociações de paz”.
A Força Aérea da Ucrânia informou ter detectado 73 mísseis e 656 drones lançados pelos russos durante a noite. Deles, respectivamente, 40 e 602 teriam sido abatidos. Ao todo, 38 áreas do país foram atingidas, embora Kiev tenha sido o principal alvo. Ao menos quatro morreram e 63 ficaram feridas na capital ucraniana, onde um edifício residencial de 24 andares desabou. Segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, pessoas estão presas nos escombros. Incêndios também foram registrados.