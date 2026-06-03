Rússia e Ucrânia trocam acusações de ataques a civis e infraestruturas críticas. Moscou reporta 8 mortos em ônibus em Donetsk e abre inquérito terrorista. Kiev confirma ataques com drones a terminal de petróleo em São Petersburgo e instalações militares, após bombardeio russo massivo que deixou 18 mortos na Ucrânia. A escalada acende alertas.

A Rússia acusou a Ucrânia nesta quarta-feira, 3, de matar oito civis e deixar outros 11 feridos em um ataque contra um ônibus de viagem em Donetsk, região no leste do território ucraniano ocupada pelas forças russas.

O chefe da região, Denis Pushilin, que foi indicado pelo Kremlin, afirmou em uma publicação no aplicativo de mensagens Telegram que as forças de Kiev “cometeram mais um ato de agressão desumana sem precedentes”. Segundo ele, o veículo viajava entre Moscou e Simferopol, na Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014, quando foi bombardeado.

O Comitê Estatal de Investigação da Rússia abriu um inquérito criminal sob a categoria de “ataque terrorista”, informou a agência de notícias TASS, citando a porta-voz do Comitê, Svetlana Petrenko. Imagens divulgadas pelos investigadores mostraram os destroços do ônibus branco, com partes de seu telhado destruídas, o interior completamente queimado e todas as janelas quebradas.

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Também nesta quarta, d rones ucranianos atingiram um terminal de exportação de petróleo em São Petersburgo, horas antes do início do fórum econômico anual do presidente Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou o ataque e acrescentou que as forças ucranianas também atingiram uma instalação militar próxima à segunda maior cidade da Rússia.