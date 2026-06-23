Rússia acusa EUA de abandonar papel de ‘mediador imparcial’ na guerra na Ucrânia

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A Rússia declara que os EUA abandonaram o papel de mediador imparcial na Guerra da Ucrânia, antecipando o aumento das sanções. O ministro Lavrov critica o apoio europeu a Kiev. Paralelamente, Donald Trump mudou sua percepção sobre o conflito após reunião com Zelensky, prometendo intensificar a pressão contra Moscou.

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O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, acusou nesta terça-feira, 23, os Estados Unidos de terem abandonado o papel de “mediador imparcial” nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. A declaração sugere uma deterioração das relações entre Moscou em Washington, embora o presidente americano, Donald Trump, tenha afirmado recentemente que teve “boas conversas” com os dois lados do conflito.

“A julgar pelas ações dos Estados Unidos, parece que estão abandonando qualquer pretensão de ser um mediador imparcial e, em seu lugar, estão apostando em aumentar a pressão das sanções contra a Rússia”, disse Lavrov a diplomatas estrangeiros em Moscou.

O chanceler também teceu críticas ao apoio militar fornecido por países da Europa à Ucrânia ao afirmar que o continente “está voltando a se tornar uma ameaça enorme à segurança e à paz internacionais”. A União Europeia (UE) tem sido uma importante fonte de recursos para os esforços defensivos de Kiev, tendo destinado mais de 72 milhões de euros para fornecer equipamentos.

+ Trump afirma ter tido ‘boas conversas’ com Putin e Zelenksy, após falar em ‘encerrar guerra’

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Nova visão

Iniciada em fevereiro de 2022, a guerra da Ucrânia é o conflito mais violento registrado na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ainda em campanha, Trump prometeu encerrar o confronto em “24 horas” caso retornasse à Casa Branca — o que não aconteceu até o momento. As negociações, inclusive, registraram poucos avanços nos últimos meses.

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Em diversas declarações, Trump pareceu cético a respeito das capacidades da Ucrânia de resistir ao poderio bélico russo e chegou até a pressionar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a ceder territórios para encerrar a guerra. No entanto, uma reunião entre os líderes às margens da cúpula do Grupo dos Sete (G7) na semana passada parece ter alterado a percepção do republicano.

Segundo a emissora americana CNN, “bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump deixar de ver a Ucrânia como perdedora”. Ao longo do encontro, o líder ucraniano apresentou várias imagens da guerra contra a Rússia e atualizou o ocupante do Salão Oval sobre as perspectivas de Kiev no campo de batalha.

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Após o encontro, Trump se uniu a outros líderes do G7 em um esforço para aumentar as entregas de material de defesa aérea à Ucrânia, assim como ampliar a pressão contra a economia russa através de sanções. Washington havia suspendido restrições ao petróleo russo devido à guerra contra o Irã, mas o mandatário da Casa Branca já adiantou que as medidas poderão ser restabelecidas “em breve”.