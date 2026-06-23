Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Rússia acusa EUA de abandonar papel de ‘mediador imparcial’ na guerra na Ucrânia

Declaração sugere deterioração das relações, embora Trump tenha afirmado recentemente que teve 'boas conversas' com os dois lados do conflito

Por Flávio Monteiro 23 jun 2026, 11h01 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h30
Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, durante discurso em Moscou. 27/04/2022
Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, durante discurso em Moscou. 27/04/2022  (Ministério das Relações Exteriores da Rússia/Getty Images)
Continua após publicidade
Rússia acusa EUA de abandonar papel de ‘mediador imparcial’ na guerra na Ucrânia Priorize VEJA no Google

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, acusou nesta terça-feira, 23, os Estados Unidos de terem abandonado o papel de “mediador imparcial” nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. A declaração sugere uma deterioração das relações entre Moscou em Washington, embora o presidente americano, Donald Trump, tenha afirmado recentemente que teve “boas conversas” com os dois lados do conflito.

“A julgar pelas ações dos Estados Unidos, parece que estão abandonando qualquer pretensão de ser um mediador imparcial e, em seu lugar, estão apostando em aumentar a pressão das sanções contra a Rússia”, disse Lavrov a diplomatas estrangeiros em Moscou.

O chanceler também teceu críticas ao apoio militar fornecido por países da Europa à Ucrânia ao afirmar que o continente “está voltando a se tornar uma ameaça enorme à segurança e à paz internacionais”. A União Europeia (UE) tem sido uma importante fonte de recursos para os esforços defensivos de Kiev, tendo destinado mais de 72 milhões de euros para fornecer equipamentos.

Siga

+ Trump afirma ter tido ‘boas conversas’ com Putin e Zelenksy, após falar em ‘encerrar guerra’

Continua após a publicidade

Nova visão

Iniciada em fevereiro de 2022, a guerra da Ucrânia é o conflito mais violento registrado na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ainda em campanha, Trump prometeu encerrar o confronto em “24 horas” caso retornasse à Casa Branca — o que não aconteceu até o momento. As negociações, inclusive, registraram poucos avanços nos últimos meses.

Continua após a publicidade

Em diversas declarações, Trump pareceu cético a respeito das capacidades da Ucrânia de resistir ao poderio bélico russo e chegou até a pressionar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a ceder territórios para encerrar a guerra. No entanto, uma reunião entre os líderes às margens da cúpula do Grupo dos Sete (G7) na semana passada parece ter alterado a percepção do republicano.

Segundo a emissora americana CNN, “bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump deixar de ver a Ucrânia como perdedora”. Ao longo do encontro, o líder ucraniano apresentou várias imagens da guerra contra a Rússia e atualizou o ocupante do Salão Oval sobre as perspectivas de Kiev no campo de batalha.

Continua após a publicidade

Após o encontro, Trump se uniu a outros líderes do G7 em um esforço para aumentar as entregas de material de defesa aérea à Ucrânia, assim como ampliar a pressão contra a economia russa através de sanções. Washington havia suspendido restrições ao petróleo russo devido à guerra contra o Irã, mas o mandatário da Casa Branca já adiantou que as medidas poderão ser restabelecidas “em breve”.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Europa
Guerra na Ucrânia
Rússia
Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).