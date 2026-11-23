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Moscou acusou a Estônia de ações hostis que estariam à beira de deflagrar uma guerra aberta, após o país báltico decidir fechar a fronteira comum por seis meses. Em meio a trocas de acusações de espionagem e uso do espaço aéreo pela Ucrânia, a tensão escala e coloca a Otan em alerta máximo.

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O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Estônia, nesta segunda-feira, 23, de uma série de ações hostis que estão “à beira de desencadear uma guerra aberta”, depois da nação vizinha, integrante da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), anunciar o fechamento da fronteira com o território russo.

O governo estoniano planeja fechar as passagens na divisa com a Rússia a partir de 1º de dezembro, por um período de pelo menos seis meses, após acusar os serviços de segurança russos de orquestrar uma tentativa de incêndio criminoso contra uma fabricante estoniana de equipamentos militares. Moscou negou envolvimento no ataque.

Acusações

O ministério russo apresentou suas acusações em um comunicado, após convocar o encarregado de negócios da Estônia em Moscou para formalizar um protesto contra a decisão fechar a fronteira.

“Foi reiterado ao diplomata estoniano que tais ações provocativas e extremamente perigosas estão à beira de desencadear uma guerra aberta com a Rússia”, afirmou a chancelaria russa.

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Entre as diversas acusações, a pasta afirmou que a Estônia permitiu que a Ucrânia utilizasse seu espaço aéreo “de forma sigilosa” para atacar alvos russos, além de acusar a nação leste-europeia de tentar obstruir a movimentação de navios cargueiros russos no Mar Báltico, proibir o trânsito de grãos russos e bielorrussos, buscar o banimento da língua russa e ameaçar fechar a Igreja Ortodoxa Russa.

“O lado russo reserva-se o direito de adotar medidas políticas e diplomáticas abrangentes, visando proteger os interesses nacionais da Rússia e os direitos legítimos de seus cidadãos”, completou Moscou.

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Violações de espaço aéreo

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores estoniano não respondeu a todas as alegações, mas negou que permita a utilização de seu território para operações militares ucranianas: “Embora, de modo geral, não comentemos nem nos envolvamos com narrativas de propaganda russa, neste caso podemos reiterar que a Estônia nunca permitiu, e jamais permitirá, que seu território seja utilizado para operações militares por outro país”, afirmou a pasta.

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Há tempos a Rússia acusa a Estônia e outros países da Otan na região do Báltico de permitirem que drones ucranianos utilizem seus espaços aéreos. Drones ucranianos de fato entram frequentemente no espaço aéreo da aliança militar ocidental — algo que, segundo Kiev, é resultado de interferências russas nos sinais de navegação, enquanto seus membros negam reiteradamente qualquer permissão de uso intencional de seus territórios para operações. Eles também responsabilizam o Kremlin pela violação dos espaços aéreos, sustentando que foi a nação de Vladimir Putin que iniciou o conflito.

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O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, mencionou durante uma reunião em Berlim a situação na Estônia — bem como uma incursão de mísseis russos na Polônia, ocorrida na semana passada — como episódios que a aliança está monitorando, acrescentando que existem opções disponíveis para uma resposta.

“Observamos situações na Polônia, na Estônia, entre outras. No que tange ao campo militar, faremos sempre avaliações da nossa capacidade de dissuasão e defesa, promovendo atualizações sempre que necessário”, declarou ele.