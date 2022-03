Rússia abre rotas de fuga em Kiev e mais quatro cidades ucranianas

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que corredores humanitários foram abertos em cinco cidades da Ucrânia, nesta terça-feira, 8. De acordo com a agência de notícias Interfax, as rotas de fuga ocorrem na capital Kiev e em Cherhihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. A informação foi confirmada pelo governo da Ucrânia.

Segundo o ministério do governo de Vladimir Putin, as forças russas entraram em um “regime silencioso” e cessaram fogo nessas regiões. Os comboios para retirada de civis serão compostos por ônibus e veículos particulares. Os primeiros civis da cidade de Sumy já começaram a sair em segurança.

“Às 9h30 (4h30 de Brasília), mais de 150 pessoas foram retiradas e as evacuações continuam acontecendo”, disse Oleksiy Kuleba, governador da região de Kiev.

Os destinos dos refugiados, motivo que adiou a medida nos últimos dias, não foram informados. A medida foi firmada durante a terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia, que ocorreu na segunda-feira 7.

2 MILHÕES JÁ DEIXARAM A UCRÂNIA

De acordo com dados da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados, a Acnur, o número de pessoas que deixaram a Ucrânia desde o início da guerra chegou a 2 milhões. Filippo Grandi, líder da agência, foi a países que têm recebido cidadãos ucranianos, como Polônia, Romênia e Moldávia.

Grandi comparou o atual momento com as guerras dos Balcãs, nos anos 1990, que provocaram um fluxo de refugiados entre 2 e 3 milhões de pessoas, mas em um período de oito anos. “Em outras regiões do mundo, sim, observamos este cenário, mas na Europa é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial”, disse.