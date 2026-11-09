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Russel Brand pode ter atacado pelo menos outras 10 mulheres, diz jornal britânico

Humorista foi condenado a dez anos de prisão por estupro e agressão sexual

Por Flávio Monteiro 9 nov 2026, 17h56
O ator Russel Brand
O ator Russel Brand (Frazer Harrison/Getty Images/VEJA)
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Russel Brand pode ter atacado pelo menos outras 10 mulheres, diz jornal britânico Priorize VEJA no Google

Russell Brand é suspeito de ter atacado pelo menos outras dez mulheres, informou o jornal britânico The Guardian neste sábado, 7. Aos 51 anos de idade, o humorista foi condenado a dez anos de prisão por estupro e agressão sexual, com quatro vítimas sendo reconhecidas pelo Tribunal.

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Fontes ouvidas pelo Guardian apontam que o número de mulheres que teriam sido vitimadas por Brand estaria na casa dos dois dígitos, com 10 sendo o número mínimo de vítimas. O caso é acompanhado de perto pela Polícia Metropolitana de Londres, que já descobriram pelo menos duas novas vítimas do humorista, mas afirma que podem haver “muito mais”.

“Temos outras duas vítimas que vieram à tona e querem contar sua história, então estamos investigando dois casos de estupro. Não me surpreenderia se muitos, muitos mais se manifestassem, e estamos abertos a isso”, apontou o comissário da Met, Sir Mark Rowley.

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