Rubio volta à carga contra Europa ‘letárgica’ e diz que civilização ocidental está ameaçada
Em Atenas, Secretário de Estado dos EUA resgata valores da Grécia Antiga para defender política 'America First' e insta nações europeias a 'agir'
O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou, nesta quarta-feira, 7, que a civilização ocidental se encontra “em um ponto de inflexão”, que poderia levar ao seu declínio, e conclamou a Europa a “despertar de sua longa letargia”.
Em discurso em Atenas, onde está para liderar a delegação americana no Sexto Diálogo Estratégico EUA-Grécia e debater cooperação em defesa, segurança regional e energia, o secretário de Estado americano voltou a critiar o continente europeu pelo que chama de “inação”.
Desde o início do governo Donald Trump, em fevereiro de 2022, ele tem sido um dos mais vocais críticos da região, que diz ter se tornado totalmente dependente de Washington e suscetível a ameaças de ordem cultural devido às ondas de imigração.
“Estamos em um ponto de inflexão, não apenas na história da minha nação, mas de toda a nossa civilização”, declarou Rubio em um discurso proferido aos pés da Acrópole. “Ou decidimos agir agora, ou perderemos a oportunidade de agir”, acrescentou.
Ameaças
Segundo Rubio, o governo do presidente Donald Trump opta pela busca recuperar o controle das cadeias de fornecimento crítico, reindustrializar a economia, reconstruir nossa defesa e lutar pela supremacia das tecnologias e indústrias do futuro.
Civilização cristã
Em fevereiro passado, durante um discurso na Conferência de Segurança de Munique, Marco Rubio já havia afirmado que a Europa está ameaçada pela imigração em massa e pediu a defesa da civilização cristã. Antes disso, o documento de estratégia de segurança nacional de Trump, publicado em novembro de 2025, alertou que a o velho continente enfrentava o “apagamento da civilização” devido à migração e aos desafios à soberania nacional.
Agora em Atenas, o chefe da diplomacia americana disse ver sinais encorajadores em todo o continente europeu daquilo que Washington espera “que seja o início de uma mudança geracional, um aumento vertiginoso dos gastos em defesa, uma avalanche de novas parcerias e programas, uma expansão da fabricação e da produção”.
“Acreditamos que a Europa pode despertar de sua longa letargia e reacender o fogo que se acendeu aqui há milênios”, disse ele.
Rubio também instou as nações ocidentais a abraçarem os valores da Grécia Antiga de “heroísmo, honra e dever”, associando esses ideais à agenda “America First” (América Primeiro) do presidente Trump. Com as ruínas do Partenon ao fundo, ele argumentou que os gregos antigos “sabiam que não havia nada de egoísta ou errado na lealdade à própria nação”.
“Hoje em dia, tornou-se moda acreditar que uma política externa esclarecida significa priorizar a comunidade global em detrimento do próprio povo”, disse Rubio a autoridades gregas, diplomatas e outros convidados.