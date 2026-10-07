Rubio volta à carga contra Europa ‘letárgica’ e diz que civilização ocidental está ameaçada

“Há uma nova competição entre as grandes potências. Há vulnerabilidade, agressão, terrorismo, todo um universo de novas ameaças e ataques”, destacou o secretário de Estado.

“Devemos reconstruir nossas instituições e nossas alianças para enfrentarmos essas ameaças juntos”, completou.

Civilização cristã

Em fevereiro passado, durante um discurso na Conferência de Segurança de Munique, Marco Rubio já havia afirmado que a Europa está ameaçada pela imigração em massa e pediu a defesa da civilização cristã. Antes disso, o documento de estratégia de segurança nacional de Trump, publicado em novembro de 2025, alertou que a o velho continente enfrentava o “apagamento da civilização” devido à migração e aos desafios à soberania nacional.

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Agora em Atenas, o chefe da diplomacia americana disse ver sinais encorajadores em todo o continente europeu daquilo que Washington espera “que seja o início de uma mudança geracional, um aumento vertiginoso dos gastos em defesa, uma avalanche de novas parcerias e programas, uma expansão da fabricação e da produção”.

“Acreditamos que a Europa pode despertar de sua longa letargia e reacender o fogo que se acendeu aqui há milênios”, disse ele.

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Rubio também instou as nações ocidentais a abraçarem os valores da Grécia Antiga de “heroísmo, honra e dever”, associando esses ideais à agenda “America First” (América Primeiro) do presidente Trump. Com as ruínas do Partenon ao fundo, ele argumentou que os gregos antigos “sabiam que não havia nada de egoísta ou errado na lealdade à própria nação”.

“Hoje em dia, tornou-se moda acreditar que uma política externa esclarecida significa priorizar a comunidade global em detrimento do próprio povo”, disse Rubio a autoridades gregas, diplomatas e outros convidados.