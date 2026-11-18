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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a recente série de falhas tecnológicas nos Estados Unidos, que afetaram aviação, bancos e a rede da NSA, não está conectada e não há indícios de ação de ‘atores mal-intencionados’. A Casa Branca e a própria NSA confirmaram que os problemas foram isolados ou devido a manutenção, descartando ciberataques.

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, descartou nesta quarta-feira, 18, que uma sucessão de falhas tecnológicas nos Estados Unidos nos últimos dias estejam conectadas, acrescentando que autoridades não encontraram “nenhuma evidência” de que as interrupções sejam obra de “atores mal-intencionados”.

Os americanos viveram uma semana conturbada. No último final de semana, uma falha nas telecomunicações e no sistema de controle de tráfego aéreo da Administração Federal de Aviação (FAA) paralisou voos por todo o país, provocando caos no tráfego aéreo.

Pouco depois, na segunda-feira, 16, falhas técnicas e interrupções generalizadas nos serviços bancários online afetaram grandes instituições financeiras americanas, desencadeadas, principalmente, por um erro de software no JPMorgan Chase. E nesta terça, a rede interna de comunicações ultrassecreta da NSA, agência de inteligência do Departamento de Defesa, saiu do ar.

“A primeira coisa que quero deixar muito claro é que não temos absolutamente nenhuma evidência. Não temos indícios nem qualquer motivo para acreditar que algum desses incidentes esteja relacionado com os demais”, afirmou Rubio em Manila, capital das Filipinas, durante uma turnê pela Ásia com o presidente americano, Donald Trump.

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Hipótese de ciberataque

À medida que a tecnologia se torna mais onipresente, aumenta o risco de incidentes cibernéticos, segundo Rubio.

“Houve uma época em que as pessoas costumavam entrar fisicamente nos bancos com máscaras e armas para roubá-los. Agora podem fazer isso atrás da tela de um computador do outro lado do mundo, e todas as principais economias do mundo enfrentam o mesmo desafio”, acrescentou.

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No entanto, ele frisou: “Não temos motivo para acreditar que qualquer um desses casos isolados ou individuais tenha algo a ver com atores mal-intencionados, hackers, criminosos ou outro Estado”, disse, referindo-se aos distúrbios dos últimos dias.

A Casa Branca já havia descartado a hipótese de um ataque cibernético; o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou à emissora americana CNBC que as empresas estão “implementando novas tecnologias em cima de sistemas computacionais muito antigos”.

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Na terça-feira, a NSA afirmou ter identificado a falha que tirou do ar sua rede ultrassecreta de comunicações. Segundo a agência, a falha – que chamou de “degradação temporária” – ocorreu durante tarefas de rotina de manutenção programada.

A NSA, no entanto, garantiu que suas capacidades continuam operacionais e que sua “capacidade de defender a segurança nacional prossegue”. O órgão é responsável pela vigilância global, pela coleta e processamento de informações para operações de inteligência e contrainteligência.