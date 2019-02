Romney registra ligeira vantagem sobre Obama em intenções de voto na Flórida

Miami, 11 jan (EFE).- O pré-candidato presidencial republicano Mitt Romney está na frente de Barack Obama, que tentará a reeleição em novembro, na preferência dos eleitores do estado da Flórida, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Universidade Quinnipiac.

A enquete garante a Romney, ex-governador de Massachusetts, uma ligeira vantagem percentual de três pontos (46% a 43%) em intenções de voto em relação a Obama, o que representa um empate técnico na pesquisa realizada entre 1.412 prováveis eleitores durante os dias 4 e 8 de janeiro. A pesquisa tem 2,6% de margem de erro.

Por outro lado, se o senador da Pensilvânia Rick Santorum fosse eleito candidato republicano à Presidência, este perderia para o atual líder americano também por uma vantagem quase irrisória (45% a 43%)

Em relação à valorização da gestão do presidente, Obama obteve um resultado ‘negativo’ e só 42% dos consultados aprova seu trabalho (contra 54% que desaprovam), enquanto 52% assinalaram que o presidente ‘não merece um segundo mandato’, contra 44% que são favoráveis à reeleição.

‘A Flórida está entre os ‘swing states’ (estados decisivos) mais importantes do país e se as eleições gerais fossem hoje, Obama teria dificuldades para ganhar os votos’ necessários para reeditar sua vitória de 2008, disse em comunicado Peter Brown, subdiretor do Instituto de Pesquisas da Universidade Quinnipiac.

No entanto, acrescentou, restam mais de dez meses pela frente até a realização das eleições de novembro, de modo que Obama conta com muito tempo para avançar nas pesquisas.

Em qualquer caso, detalhou, o presidente ‘precisa regular as coisas no estado, especialmente entre os homens, os brancos e os detentores de diplomas universitários’. EFE