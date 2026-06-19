🔥 A Black Friday começou! Garanta sua 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Mundo

Rival de Starmer vence eleição local e abre caminho para destronar premiê britânico

Andy Burnham, o popular prefeito da Grande Manchester, promete desafiar o primeiro-ministro que, cheio de enroscos, sofre pressão para renunciar

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 09h08
Homem de óculos e cardigan preto sorri com os braços abertos, em meio a uma multidão animada segurando cartazes cor-de-rosa com VOTE ANDY VOTE HOPE e uma faixa com o rosto de um homem de óculos ASHTON IN MAKERFIELD, ENGLAND - JUNE 18: Greater Manchester Mayor and Labour Party candidate Andy Burnham greets supporters at the Labour campaign HQ at Stubshaw Cross Community and Sports Club on June 18, 2026 in Ashton-in-Makerfield, England. Local plumber and Councillor Robert Kenyon for Reform UK and Greater Manchester Mayor Andy Burnham for the Labour Party are the two main contesters in the Makerfield by-election being held today. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
prefeito da Grande Manchester e candidato do Partido Trabalhista, Andy Burnham, cumprimenta apoiadores na sede da campanha trabalhista no Stubshaw Cross Community and Sports Club. 18/06/2026 - (Christopher Furlong/Getty Images)
Continua após publicidade
Rival de Starmer vence eleição local e abre caminho para destronar premiê britânico Priorize VEJA no Google

O político britânico Andy Burnham venceu nesta sexta-feira, 19, uma eleição suplementar crucial que lhe garante uma cadeira no Parlamento britânico e abre caminho para que desafie o primeiro-ministro Keir Starmer, sob pressão para renunciar há semanas, como líder do Partido Trabalhista. Caso seja bem-sucedido, o popular prefeito da Grande Manchester apelidado de Rei do Norte por ter conquistado três mandatos consecutivos, se tornará por tabela premiê do Reino Unido.

Burnham derrotou de maneira contundente o candidato do partido de extrema direita Reform UK, Robert Kenyon, no distrito de Makerfield, noroeste da Inglaterra. O trabalhista obteve quase 55% de apoio, com uma margem de cerca de 9 mil votos em relação ao rival. A participação na votação foi de 59%, a mais elevada em uma eleição parcial em sete anos.

Em seu discurso de vitória, ele reafirmou que planeja enfrentar Starmer pelo comando do partido — sua vitória era pré-requisito, uma vez que o processo exige que o desafiante seja membro do Parlamento. Se isso de fato ocorrer, como é provável, o Reino Unido terá seu sétimo primeiro-ministro em 10 anos.

Siga

“Eu falo ao meu próprio partido: esta é a última chance para mudar”, declarou Burnham. “Isto é o que as pessoas me disseram diretamente nas centenas de portas em que bati. Devemos ouvi-las, devemos atuar em conformidade e devemos fazer isso da maneira correta. Não haverá uma segunda chance. Agora há, sim, uma oportunidade, a partir do resultado desta noite”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Próximos passos

Starmer expressou “felicitações” a Burnham pela vitória. “Os eleitores votaram na campanha trabalhista em favor da esperança e do otimismo, em vez da divisão e do ódio”, escreveu ele no X (ex-Twitter).

Burnham, que foi deputado de 2001 a 2017 e passou pela chefia do Ministério da Saúde, integra a chamada ala de esquerda moderada do Partido Trabalhista e é um crítico aberto do governo mais centrista de Starmer.

Agora todas as atenções estão voltadas para quando ele dará o passo contra o primeiro-ministro: ele poderá reunir facilmente o apoio de 81 dos mais de 400 deputados da legenda, o mínimo necessário para iniciar uma disputa pelo comando do partido.

Continua após a publicidade

Na quarta-feira, Starmer disse que estava disposto a oferecer a Burnham um “papel importante” em seu governo, em uma tentativa de evitar o desafio, uma ideia que, segundo a imprensa, foi rejeitada pela equipe do então prefeito.

Starmer cai, Rei do Norte sobe

No cargo desde julho de 2024, o primeiro-ministro britânico se aferra ao poder desde que o Partido Trabalhista sofreu uma derrota esmagadora nas urnas locais na Inglaterra, Escócia e País de Gales no mês passado. Foi o ápice da crescente insatisfação com as diversas guinadas de 180 graus em suas políticas e um escândalo relacionado à nomeação de Peter Mandelson, ex-sócio do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, como embaixador em Washington.

Desde então, quase uma centena de deputados trabalhistas pediram sua renúncia e ao menos cinco ministros deixaram seus cargos.

Continua após a publicidade

Mas o ex-advogado, de 63 anos, se recusou a renunciar, insistindo que sua vitória eleitoral esmagadora sobre os conservadores em 2024 lhe concedeu um mandato de cinco anos para governar.

Em meio à crescente impaciência dentro do partido governante, o deputado trabalhista Josh Simons renunciou ao seu assento em Makerfield para que Burnham pudesse retornar ao Parlamento e concorrer à liderança da legenda. A votação de quinta-feira foi considerada um teste para ver se o prefeito da Grande Manchester seria capaz de derrotar o Reform UK, liderado pelo extremista Nigel Farage, abertamente anti-imigrantes e um dos principais arquitetos do Brexit.

Continua após a publicidade

A região é predominantemente branca e de classe trabalhadora, o que a torna um terreno fértil para a legenda de extrema direita, que ultrapassou o Partido Trabalhista nas pesquisas nacionais há mais de um ano. Mas além da popularidade de Burnham, a campanha de Kenyon, um encanador local, foi prejudicada por comentários ofensivos que ele fez nas redes sociais sobre as mulheres, ao passo que o pequeno partido de extrema direita Restore Britain tirou votos do Reform.

Publicidade
TAGS:
crise política
Keir Starmer
Reino Unido
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).