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Revelação de filho secreto acende disputa de sucessão de reino em Uganda

Mãe do rei recém-falecido denuncia prisão domiciliar após irmã apresentar testamento com herdeiro misterioso

Por Sophia Paiva 10 set 2026, 19h10 | Atualizado em 10 set 2026, 19h39
Homem jovem de pele escura, barba rala, vestindo um chapéu e casaco azuis com bordados dourados, olhando sério para frente
Oyo Nyimba Rukidi IV, de Uganda (@GovUganda/Twitter)
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A mãe do rei tradicional de Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, que morreu no mês passado, denunciou nesta quinta-feira, 10, que estava sendo mantida contra sua vontade no palácio junto com outros membros da família real devido a uma disputa de sucessão.

O rei Oyo, que subiu ao trono com 3 anos de idade e governou durante mais de três décadas o reino de Tooro, em Uganda, morreu enquanto recebia tratamento contra o câncer nos Estados Unidos.

Na quarta-feira 9, um comitê de seleção do clã real Babiito anunciou que o príncipe Edward Rukidi Kijanangoma havia sido escolhido como sucessor de seu primo.

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A decisão, porém, foi rejeitada pela princesa Ruth Komuntale, irmã do falecido monarca, que acusou “abutres malvados” de conspirar contra ela e a Rainha-Mãe.

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A princesa apresentou um testamento que, segundo ela, havia sido redigido pelo rei em 2022 e no qual designava “um filho biológico” como seu herdeiro, sem revelar seu nome. Isso deixou muitos membros da elite de Tooro, que nunca tinham ouvido falar de tal descendente, surpresos e decidiram excluí-lo da votação.

“Um rei não pode se deitar com uma prostituta na rua ou com uma empregada doméstica, ter um filho e depois colocá-lo no trono”, disse Andrew Mwenda, figura poderosa de Uganda e originário de Tooro, no X (ex-Twitter).

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“Isso não quer dizer que Oyo tenha feito algo. Simplesmente significa que não estava casado oficialmente e, se deixou um filho, Tooro precisa conhecer a mãe e seu antecedentes”, acrescentou.

Nesta quinta-feira, a Rainha-Mãe, Best Kemigisa, emitiu um comunicado no qual afirmou que tropas haviam “retirado os guardas reais sem aviso prévio e foram posicionadas ao redor do palácio”. “Não podemos sair nem receber pessoas livremente. Estamos sob prisão domiciliar”, denunciou.

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O primeiro-ministro pediu contenção na quinta-feira. “Haverá tempo para examinar o testo, para ouvir aqueles que avançam em uma posição diferente e para considerar nossos costumes, a lei aplicável e as instituições adequadas através das quais a sucessão deve ser determinada”, disse ele nas redes sociais.

“Esse processo deve ocorrer com calma e credibilidade, não por meio de anúncios concorrentes, confrontos ou tentativas de estabelecer fatos no terreno enquanto nosso rei ainda aguarda o enterro”, completou.

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Oyo será enterrado no sábado, 11, nos túmulos reais de Karambi, na capital do reino, Fort Portal, no oeste de Uganda.

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