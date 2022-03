Reunião da Otan nesta quarta discute como reforçar fronteiras orientais

Ministros da Defesa da Otan devem se reunir nesta quarta-feira, 16, antes da cúpula extraordinária do dia 24, em Bruxelas, quando o presidente americano, Joe Biden, discutirá como responder à invasão da Ucrânia pela Rússia. Na pauta da reunião, está o aumento das defesas do bloco ao longo da frente oriental, já que as forças russas estão avançando perigosamente pelo território ucraniano.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, disse que os ministros discutirão medidas para reforçar seu flanco leste no solo, no ar e na água diante da nova realidade de segurança. “Precisamos redefinir a postura militar da Otan para essa nova realidade”, disse ele. “Isso pode incluir substancialmente mais forças na parte leste da aliança em alerta máximo e mais equipamentos pré-posicionados”.

Embora a Ucrânia não faça parte da organização, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, estará presente. Em uma publicação no Twitter, Reznikov disse que pedirá ajuda com defesas aéreas e antimísseis, e voltou a mencionar a zona de exclusão aérea. Os líderes da Otan se opuseram a adotar a estratégia porque poderia levar a uma ampliação do conflito.

Em 27 de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, colocou as forças nucleares do país em alerta máximo. Já em 13 de março, mísseis russos atingiram uma base ucraniana perto da fronteira com a Polônia, o que acendeu ainda mais os sinais de alerta da organização.