Retrato da guerra: fotógrafa registra ataque a uma família na Ucrânia

A imagem é chocante. No chão, mortas, duas crianças e a mãe. Próximo, também no chão, está o pai, sendo socorrido por soldados ucranianos que tentam reanimá-lo. A família de civis fugia de Irpin, cidade na província de Kiev, quando foi atingida por um ataque russo. Até o momento, não há informações se o pai sobreviveu.

A cena ocorreu diante da premiada fotojornalista americana Lynsey Addario, enviada ao país pelo jornal americano The New York Times. “Hoje eu testemunhei o ataque das tropas russas mirando civis que tentavam sair de sua casa em Irpin. Pelo menos três membros de uma família de quatro pessoas foram assassinados diante dos meus olhos”, escreveu a fotógrafa no Twitter, onde reproduziu a imagem publicada pelo jornal. A foto reforça as acusações de crime de guerra cometidos pela Rússia, que ataca locais com civis e não só postos militares, como alega Putin.

WARNING: GRAPHIC IMAGES: Today I witnessed Russian troops deliberately targeting civilians fleeing for their lives from the village of Irpin. At least three members of a family of four were killed in front of me. @nytimes https://t.co/lR0a5FRpXX

— lynsey addario (@lynseyaddario) March 6, 2022