Restos mortais são encontrados em mala leiloada na Nova Zelândia

A polícia da Nova Zelândia está investigando o caso de uma família que encontrou restos mortais dentro de uma mala.

De acordo com o inspetor encarregado do inquérito, Tofilau Faamanuia Vaaelua, a bagagem teria sido adquirida pelos moradores de Manurewa, subúrbio da cidade de Auckland, em um leilão de uma empresa de armazenamento na última quinta-feira 11.

A família contatou a polícia logo após a descoberta do conteúdo da mala, ao desempacotar os itens comprados em sua residência.

A polícia não acredita que a família esteja envolvida no suspeito homicídio. De acordo com o jornal local, New Zealand Herald, autoridades estão tentando identificar os restos mortais e estimaram que podem pertencer a mais de uma pessoa.

“A prioridade da polícia é confirmar a identidade das vítimas para que possamos estabelecer as circunstâncias completas por detrás da descoberta”, acrescentou o inspetor.

Os vizinhos da família relataram ao portal de notícias Stuff que a casa emitia um “cheiro horrível” antes da chegada das autoridades.

Leilões de objetos abandonados em unidades de armazenamento são uma prática comum na Nova Zelândia, realizados por empresas que oferecem o serviço.

Segundo informações do Stuff, o proprietário do estabelecimento que vendeu a mala disse que está cooperando com a investigação.