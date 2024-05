Restaurante desaba em Maiorca, na Espanha, deixando 4 mortos e 16 feridos

O chefe dos bombeiros de Palma de Maiorca, capital da ilha na Espanha, Eder García, afirmou nesta sexta-feira, 24, que um restaurante de dois andares desabou na cidade devido ao “excesso de peso”. O acidente deixou quatro mortos, incluindo duas alemãs, e 16 feridos, alguns em estado grave.

“A primeira hipótese é o excesso de peso”, disse García a repórteres.

O acidente

O desabamento do Medusa Beach Club, um estabelecimento à beira-mar do Mediterrâneo, ocorreu na noite de quinta-feira, quando o primeiro andar do restaurante-clube ruiu sobre o térreo e o subsolo. As operações de resgate foram concluídas na manhã desta sexta-feira, e a polícia continua guardando o local, em escombros.

“Concluímos o serviço, faltava apenas fazer a última busca. E já temos a confirmação de 20 vítimas, quatro delas fatais e as outras em diferentes estados”, informou García à televisão pública IB3, das Ilhas Baleares, o arquipélago e região do qual Maiorca é a maior ilha.

De acordo com a agência de notícias AFP, várias equipes de bombeiros foram enviadas ao local, enquanto ambulâncias aguardavam para transportar feridos para os hospitais. A polícia fechou a rua do restaurante para que o resgate pudesse trabalhar sem interrupções de curiosos.

As vítimas

Um porta-voz da Polícia Nacional disse à AFP que as vítimas são duas alemãs, de 20 e 30 anos, uma trabalhadora espanhola de 23 anos e um senegalês de 44 anos.

O vice-prefeito de Palma de Maiorca, Javi Bonet, afirmou que as alemãs “estavam de férias” na ilha. Segundo a imprensa local, o senegalês vivia lá. Segundo o jornal Última Hora, esse senegalês era conhecido por ter salvo um banhista que estava se afogando em 2017, uma história que repercutiu muito na mídia maiorquina.

As Ilhas Baleares, conhecidas por suas águas cristalinas e suas praias paradisíacas, são o segundo destino turístico da Espanha após a Catalunha. Em 2023, receberam mais de 14 milhões de visitantes, segundo números oficiais.