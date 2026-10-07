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Ressurgimento de Bolsonaro no Brasil expõe fraqueza de Lula, diz ‘Financial Times’

Em editorial, jornal britânico avalia que petista já virou 'parte da mobília' em Brasília e não teve força política para enfrentar um 'candidato medíocre'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 11h10 | Atualizado em 7 out 2026, 11h10
Lula e Flávio Bolsonaro: pesquisa aponta segundo turno
Lula e Flávio Bolsonaro: candidatos no segundo turno (./AFP)
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Ressurgimento de Bolsonaro no Brasil expõe fraqueza de Lula, diz ‘Financial Times’ Priorize VEJA no Google

A vitória no primeiro turno e o favoritismo do senador Flávio Bolsonaro (PL) para a votação decisiva da eleição presidencial brasileira voltaram a colocar o cenário político do país sob os holofotes da imprensa internacional. Em editorial publicado na segunda-feira 5 sob o título “Brazil’s Bolsonaro comeback exposes Lula’s weakness” (algo como “Ressurgimento de Bolsonaro no Brasil expõe fraqueza de Lula”, em tradução livre), o tradicional jornal britânico Financial Times avalia que a forte possibilidade de retorno da família Bolsonaro ao poder reflete menos os méritos do senador e mais as limitações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Como os Bolsonaros conseguiram dar a volta por cima e chegar à beira do poder? A resposta está menos nas realizações de Flávio Bolsonaro, que tem sido um candidato medíocre, e mais no fracasso de Lula”, afirmou o editorial.

Lula é ‘parte da mobília’

O jornal britânico recorda que, no ano passado, o Brasil recebeu elogios internacionais ao condenar Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, demonstrando firmeza na defesa da democracia. No entanto, a polarização persistente e o sentimento de desconfiança em relação às instituições, amplamente impulsionado pelas redes sociais, impediram que Lula erradicasse a força do bolsonarismo no eleitorado.

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“Ele acabou sendo responsabilizado pelas falhas de outros”, afirmou o texto, citando o escândalo do Banco Master. “Lula não estava diretamente ligado, ao contrário de Flávio Bolsonaro, que solicitou financiamento ao banqueiro (Daniel Vorcaro) para um projeto de filme sobre seu pai (“Dark Horse”), mas a forte rejeição pública diante da percepção de corrupção nas elites o prejudicou gravemente”, completou.

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Entre as maiores vulnerabilidades do atual governo, o Financial Times aponta a incapacidade do petista em demonstrar respostas convincentes ao avanço do crime organizado e a condução da política fiscal, cujos juros altos continuam a penalizar os 82% das famílias brasileiras com dívidas pessoais. Além disso, ao buscar um quarto mandato em sua sétima campanha à Presidência desde 1989, Lula passou a ser encarado como parte da “mobília de Brasília”, ficando mais isolado ao se refugiar na zona de conforto do PT.

“Tendo sido eleito em 2022 com a ajuda de alguns partidos de centro, Lula muitas vezes recuou para a zona de conforto do seu Partido dos Trabalhadores, de esquerda, o que o deixou mais isolado politicamente desta vez”, afirmou o editorial.

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Risco de crise institucional

De acordo com a publicação, o avanço de Flávio ao segundo turno com 47% dos votos válidos, ante 45% de Lula, insere o Brasil em uma consolidação de vitórias de candidatos alinhados a Donald Trump e à direita na América Latina.

O editorial também alerta que Flávio Bolsonaro traz riscos. Uma eventual vitória do primogênito pode, na avaliação do periódico britânico, desencadear uma nova crise institucional, sobretudo se ele tentar cumprir a promessa de conceder indulto ao pai sem respaldo do Congresso.

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Além disso, a publicação nota que, no potencial novo governo, ele terá de enfrentar a questão do que fazer em relação ao irmão Eduardo, ex-deputado que vive nos Estados Unidos e foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de interferência no processo contra o pai deles.

“Não se pode descartar uma recuperação tardia de Lula, especialmente se surgirem novas denúncias de corrupção contra seu adversário, mas suas fragilidades como candidato ficaram evidentes nesta campanha”, conclui o editorial.

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