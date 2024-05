Resgate tenta chegar a helicóptero de presidente do Irã; veja vídeo

Um vídeo divulgado pelo jornal Tehran Times mostra equipes de resgate tentando chegar até o local onde caiu o helicóptero que levava o presidente do Irã, Ebrahim Rais,i que caiu na tarde deste domingo, 19. Pelas imagens, é possível ver que o local é de difícil acesso e que o mau tempo, com muita neblina, prejudica as buscas.

Veja o vídeo:

Raisi sobrevoava a província iraniana do Azerbaijão Oriental, onde há muitas montanhas. A TV estatal do país disse que o acidente aconteceu perto de Jolfa, uma cidade na fronteira com o Azerbaijão, cerca de 600 quilômetros ao noroeste da capital, Teerã.



Junto com Raisi estavam o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental e outras autoridades, informou a agência de notícias estatal IRNA.

Pela manhã, Raisi havia se encontrado com Ilham Aliyev, o presidente do Azerbaijão. No X, Aliyev disse que ficou “profundamente perturbado” ao saber da queda “depois de se despedir amigavelmente” do presidente iraniano.

O mandatário deixou o país em um comboio de três helicópteros. As duas outras aeronaves chegaram a seu destino final.

A causa do acidente segue sem ser esclarecida.