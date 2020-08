Republicanos formalizam candidatura de Donald Trump à reeleição

Durante a abertura da convenção do Partido Republicano nesta segunda-feira, 24, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi oficialmente formalizado pela sigla como candidato à reeleição em 3 de novembro.

O anúncio ocorreu após os 330 delegados reunidos em Charlotte, na Carolina do Norte, terem anunciado seu apoio ao presidente. Trump discursou logo em seguida, e disse que essas “eleições são as mais importantes da história”.

Ao contrário da convenção do Partido Democrata na última semana, que foi totalmente virtual virtual, os republicanos apostaram em um formato híbrido entre online e presencial. Os delegados se reuniram em Charlotte e uma pequena plateia organizada com distanciamento social foi permitida, mas alguns dos discursos serão transmitidos das casas dos palestrantes e toda a convenção é exibida online.

Trump viajou à Carolina do Norte para receber a indicação. Em seu discurso, acusou seu rival, o democrata Joe Biden, de usar a Covid-19 para roubar as eleições. Apelando para sua base conservadora, o presidente afirmou que se o democrata for eleito, a Suprema Corte será tomada por “juízes super-radicais loucos e selvagens de esquerda”. “O seu sonho americano estará morto”, afirmou Trump, recebendo aplausos.

O vice-presidente, Mike Pence, também foi oficializado como companheiro de chapa de Trump. Pence discursou e prometeu que se reeleito, o governo Trump daria mais apoio ao Exército e à Polícia.

“Nós vamos fazer a América Grande de Novo e de Novo”, disse Pence, usando o bordão da campanha de Trump. “Mais quatro anos significa mais juízes conservadores, mais apoio para nossas tropas e policiais. Vai levar mais quatro anos para drenarmos o pântano”, afirmou.