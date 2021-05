Republicanos bloqueiam investigação sobre invasão ao Capitólio

Senadores do Partido Republicano bloquearam nesta sexta (28) a abertura de uma investigação sobre o ataque ao Capitólio por apoiadores do ex-presidente Donald Trump.

O ataque aconteceu no último dia 6 de janeiro, quando trumpistas invadiram a sede do legislativo dos Estados Unidos e entraram em confronto com forças policiais. A violência deixou cinco mortos, entre eles um agente do Capitólio.

O pedido de abertura da investigação foi feito por uma comissão bipartidária, envolvendo democratas e republicanos da ala mais moderada. Ele acabou derrotado após reunir 54 votos a favor, abaixo dos 60 necessários para que a apuração avançasse no Congresso.

No dia 6 de janeiro, centenas de partidários de Trump invadiram o Capitólio sob a justificativa de que as eleições presidenciais de novembro de 2020 foram fraudadas.

Os conspiracionistas defenderam a tese de que Trump venceu o pleito e que milhões de votos enviados por correios foram adulterados.

“Os republicanos do Senado escolheram defender a grande mentira por temer perturbar Donald Trump”, afirmou Chuck Schumer, líder democrata no Senado.