República Dominicana fecha fronteira e dificulta envio de ajuda

A ajuda humanitária internacional começa a chegar ao Haiti, devastado por um terremoto na terça-feira. Alguns grupos de voluntários, porém, encontram problemas numa importante via de acesso à região: a fronteira com a República Dominicana, fechada por causa da fuga desenfreada de haitianos para o país vizinho.

Segundo o jornal espanhol El País, a destruição na capital Porto Príncipe e em demais pontos do Haiti, fez com que milhares de haitianos buscassem refúgio na vizinha República Dominicana, o que teria levado os agentes da fronteira a fechar o acesso terrestre ao país.

O presidente de uma ONG espanhola contou que negociou sua entrada no Haiti por cinco horas, sem sucesso. “A fronteira está fechada”, afirmou Moisés Belloch, da Intervención Ayuda y Emergência, que tenta chegar ao Haiti via República Dominicana. Depois da tentativa fracassada, a Exército dominicano se comprometeu a fretar uma avião para enviar os voluntários a Porto Príncipe.

Ainda segundo informações do El País, outro motivo que levou as autoridades a bloquearem o fluxo na fronteira foi justamente a quantidade e a desorganização dos estrangeiros e residentes que querem deixar a República Dominicana para participar dos trabalhos de buscas no Haiti. “Isto aqui está um caos”, descreveu Belloch, da organização espanhola, sobre a situação na fronteira.