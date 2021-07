Relatório mostra possível construção de silos de mísseis na China

Analistas militares chineses asseguram que as informações publicadas pelo jornal americano The Washington Post sobre a construção de silos de mísseis no deserto da China não tem fundamento.

O jornal alega que de acordo com imagens comerciais de satélite obtidas por pesquisadores americanos, é possível ver o trabalho de construção dos silos de mísseis em andamento, na cidade de Yumen. O local se assemelharia a instalações de lançamento de mísseis balísticos com armas nucleares. O relatório aumentou as especulações de que a China tenta expandir seu armamento nuclear.

“Acho que é justo dizer que esses relatórios e outros desenvolvimentos sugerem que o arsenal nuclear da República Popular da China crescerá mais rapidamente e a um nível mais alto do que talvez o previsto anteriormente”, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price.

Mas os observadores militares alegam que os supostos silos mostrados na imagem de satélite estavam muito concentrados, e que seriam muito vulneráveis a um ataque nuclear. Além disso, essa tecnologia é obsoleta. Por esses motivos, as informações do relatório não teriam fundamento, segundo eles.

“A China já usou lançadores móveis e descartou esses silos fixos, que são demorados, trabalhosos, caros e vulneráveis ​​a ataques e destruição”, afirmou o ex-instrutor do Exército de Libertação do Povo da China.

Estima-se que o arsenal nuclear da China tenha entre 250 a 350 ogivas, o que é menor que o arsenal da Rússia ou dos Estados Unidos, por exemplo. Nem os especialistas nem as autoridades deram outras hipóteses do que as imagens de satélite mostram.