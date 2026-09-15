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Relatório do Pentágono contradiz Trump e admite escassez de munição na guerra contra Irã

Balanço oficial também revelou danos a centenas de instalações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 16h24
EAST COAST, SOUTH KOREA - MAY 25: In this handout photo released by the South Korean Defense Ministry, a missile is fired during a U.S. and South Korea joint training exercise to fire a ground-to-ground missile on May 25, 2022 in East Coast, South Korea. North Korea fired three ballistic missiles toward the East Sea on Wednesday, including an apparent intercontinental ballistic missile (ICBM), South Korea's military said, just a day after U.S. President Joe Biden wrapped up his Asia trip highlighting America's security commitment to Seoul and Tokyo. (Photo by South Korean Defense Ministry via Getty Images)
O programa militar lançado pelos EUA e Coreia do Sul incluirá exercícios simulando ataques conjuntos, reforços na linha de frente de armas e combustível e remoções de armas de destruição em massa. 25/05/2022. (South Korean Defense Ministry/Getty Images)
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Relatório do Pentágono contradiz Trump e admite escassez de munição na guerra contra Irã Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro balanço oficial do Pentágono sobre as perdas americanas na guerra contra o Irã, divulgado nesta segunda-feira, 14, revelou que o conflito reduziu os estoques estratégicos de armamentos americanos e provocou danos a centenas de instalações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio.

O relatório, que analisa o período entre o início da guerra, em 28 de fevereiro, e 30 de junho, mostra ainda que a ofensiva iraniana atingiu a presença militar americana em boa parte do Oriente Médio. Apesar do uso intensivo de sistemas de defesa, “os ataques iranianos danificaram e destruíram centenas de edifícios e instalações em bases americanas no Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque, Omã e Jordânia”, afirma o relatório do Pentágono.

Entre os equipamentos atingidos estão quatro caças F-15, “até 30” drones de ataque MQ-9 Reaper, um F-35 e sete aviões-tanque KC-135. O documento também estima ainda que “mais de 50.000” militares americanos estejam envolvidos na guerra na região do Golfo.

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“Os gastos com munição durante a Operação Fúria Épica resultaram em escassez nos estoques estratégicos e revelaram gargalos nas indústrias responsáveis ​​pelo reabastecimento de munição”, afirma o documento.

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O diagnóstico contrasta com declarações feitas pelo presidente Donald Trump nos últimos meses. Em junho, diante de relatos de que os Estados Unidos estavam racionando principalmente mísseis interceptores, o mandatário afirmou que o país possuía “quantidades enormes de munição”. No início de setembro, voltou a dizer que os estoques eram “quantidades virtualmente ilimitadas de munição”.

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Ainda segundo o relatório, os danos causados ​​pelo Irã a instalações diplomáticas dos EUA no Oriente Médio totalizaram cerca de US$ 184 milhões. Somente no Iraque, onde autoridades registraram mais de 600 ataques contra instalações dos Estados Unidos, os danos foram estimados em cerca de 157 milhões de dólares.

A ofensiva também levou à retirada temporária de grande parte do corpo diplomático americano da região. Entre 23 de fevereiro e 30 de junho, até 3.500 funcionários estavam fora de seus postos, enquanto embaixadas e consulados de países como Bahrein, Iraque, Jordânia, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos operaram com equipes reduzidas.

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O relatório foi divulgado um dia após Trump sugerir que os Estados Unidos podem permanecer no Irã e “ficar com o petróleo”, traçando um paralelo com um acordo firmado com a Venezuela que garante a Washington o controle de reservas de petróleo do país sul-americano.

“No final das contas, vamos sair (do Irã), a menos que decidamos permanecer e ficar com o petróleo, como na Venezuela”, afirmou o republicano durante uma viagem à Irlanda.

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