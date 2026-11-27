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Uma auditoria da própria União Europeia atestou a qualidade e o rigor sanitário de produtos brasileiros, contradizendo as falas de Emmanuel Macron sobre carne dopada. Enquanto o setor rebate as acusações de viés protecionista, o governo brasileiro cogita adotar contramedidas.

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Uma auditoria divulgada em setembro concluiu que os controles brasileiros para produção de produtos de origem animal — mais especificamente, frango e mel — atendem às exigências da União Europeia, o que desmente a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, em que sugeriu que a carne bovina do Brasil seria “dopada”.

O mandatário fez a declaração em Paris, durante reunião com representantes do setor agrícola francês no Palácio do Eliseu, sede da presidência. Em sua fala, ele também celebrou a suspensão europeia de importações brasileiras de origem animal, decisão que associou diretamente às críticas da França ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O tratado entrou em vigor de maneira provisória em maio, mas enfrenta forte resistência de agricultores europeus, que temem a concorrência de produtos sul-americanos mais baratos.

C0ntudo, o bloqueio de importações não foi motivado por irregularidades encontradas nos produtos em si. O bloco europeu avaliou de que os controles adotados pelo Brasil seriam insuficientes para garantir o cumprimento de regras sobre o uso de antimicrobianos, substâncias usadas para tratar infecções, na pecuária, suspendendo compras em 3 de setembro até que autorirades brasileiras tomassem as medidas necessárias,

Entre 24 de agosto e 4 de setembro, uma missão técnica da União Europeia esteve no Brasil para avaliar órgãos públicos e estabelecimentos de produção de frango e mel e concluíram que o sistema brasileiro atende às exigências do bloco para exportação, em relatório divulgado pela Comissão Europeia em 28 de setembro.

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De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa a indústria de frango, a própria ministra da Agricultura francesa, Annie Genevard, reconheceu o rigor da auditoria e o cumprimento das normas europeias.

A retomada das compras de frango e mel, porém, depende de uma decisão da União Europeia, prevista para 8 e 9 de dezembro. Já o setor de carne bovina brasileiro ainda não recebeu visita técnica e ainda pode levar tempo porque as regras europeias exigem comprovação de que os animais não receberam antimicrobianos durante toda a vida (a criação de bovinos leva cerca de dois anos).

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Reações

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas (Abiec), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e o Ministério da Agricultura rebateram as declarações de Macron, apontando viés protecionista e destacando que auditorias sanitárias avaliam o cumprimento das exigências técnicas brasileiras.

Segundo a Abiec, a expressão “carne dopada” é “incompatível com a realidade sanitária da produção brasileira e com o nível de responsabilidade que deve nortear as relações entre países”. Já a ABPA afirmou ser “grave e inaceitável” que um chefe de Estado recorra “a inverdades, sem qualquer fundamento técnico” para questionar a qualidade dos alimentos brasileiros.

O Ministério da Agricultura divulgou uma nota em que acusou Macron de “disseminar desinformação” com falas que “contrariam evidências técnicas e científicas” sobre a produção de proteína animal no Brasil. A pasta também declarou que o Brasil pode adotar contramedidas para defender os interesses de produtores e exportadores brasileiros.

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Leia a nota na íntegra:

O governo brasileiro lamenta as declarações do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, em 25 de novembro, nas quais se referiu à carne brasileira como “dopada” e celebrou restrições da União Europeia à importação de produtos do Brasil. Tais declarações disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteína animal no Brasil.

Há décadas, o Brasil tem sido fornecedor seguro de proteína animal à União Europeia e exporta carnes para 177 mercados. O rigor de seu sistema de controle sanitário foi corroborado pelas conclusões favoráveis da recente auditoria europeia das cadeias avícola e apícola. A produção brasileira observa, ademais, exigências ambientais frequentemente mais rigorosas que as europeias, entre as quais a obrigação legal de preservar vegetação nativa em até 80% da área das propriedades rurais, e beneficia-se de uma matriz energética predominantemente renovável.

Preocupa ao governo brasileiro a clara natureza política das restrições sanitárias atualmente impostas pela União Europeia ao Brasil. A instrumentalização dessas medidas para fins protecionistas contraria as regras da OMC e o espírito do Acordo MERCOSUL-União Europeia, em evidente desequilíbrio das concessões negociadas.

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Ao reafirmar a importância atribuída à parceria estratégica com a França, o governo brasileiro insta o governo francês a revisitar seu posicionamento à luz das evidências científicas. Ressalta que, diante de pressões protecionistas, devem prevalecer os melhores interesses do relacionamento bilateral, sempre pautado pelo respeito mútuo e pela reciprocidade. O governo brasileiro reserva-se ao direito de recorrer aos instrumentos de que dispõe para defender os interesses legítimos de seus produtores e exportadores.