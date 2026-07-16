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Reitor de universidade da Califórnia enfrenta republicanos sobre gestação trans

Sam Hawgood defendeu o uso do termo 'pessoas grávidas'

Por Giovanna Fraguito 16 jul 2026, 14h05
Sam Hawgood, reitor da Universidade da Califórnia
 (./Reprodução)
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O reitor de uma das principais faculdades de medicina da Califórnia se envolveu em um debate com congressistas republicanos sobre a afirmação de que “homens transgêneros” podem gerar filhos. Sam Hawgood, reitor da Universidade da Califórnia, em São Francisco, fez a declaração em Washington na terça-feira, durante uma discussão sobre a recusa da universidade em usar o termo “mulheres grávidas” em seus estudos.

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A fala do reitor ocorreu durante uma audiência do comitê de Educação e Força de Trabalho intitulada “Formando Ativistas, Não Médicos: O Impacto da Diversidade, Equidade e Inclusão nas Faculdades de Medicina”. Ele foi questionado pela deputada republicana de Illinois, Mary Miller, que perguntou: “Doutor Sam Hawgood, veja bem, o Guia de Sala de Aula da UCSF, intitulado ‘Estrutura para Conceitos de Gênero e Sexo no Ensino’, desaconselha o uso do termo ‘mulheres grávidas’. Em vez disso, diz para usar ‘pessoas grávidas’. Quem são ‘pessoas grávidas’ em comparação com ‘mulheres grávidas’? Só por curiosidade.”

Ele defendeu a terminologia como parte de um currículo destinado a preparar os alunos para uma população diversificada de pacientes, acrescentando que a “grande maioria” das gestações envolve mulheres. Questionado se uma mulher não biológica já havia dado à luz, o médico respondeu: “Uma pessoa transgênero pode”.  “Essa não é uma mulher biológica”, respondeu a congressista, antes de insistir para que ele respondesse à pergunta novamente. Hawgood começou a responder, dizendo: “Gostaria de reiterar”, antes de Miller o interromper e responder: “Não, isso é ridículo”. O diretor da faculdade de medicina concluiu seu depoimento com Miller afirmando: “Nós cuidamos de pacientes transgêneros.”

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