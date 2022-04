Reino Unido vai reabrir embaixada na Ucrânia e investigar crimes de guerra

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou nesse sábado, 23, que irá reabrir a embaixada do Reino Unido em Kiev, capital da Ucrânia, e ajudar a coletar evidências de crimes de guerra no conflito pelas forças russas. “A Rússia deve ser responsabilizada por suas ações”, escreveu nas redes sociais.

Em uma postagem no Twitter, Johnson afirmou que conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para atualizá-lo sobre os próximos passos do Reino Unido no conflito. “Iremos fornecer mais ajuda militar, incluindo veículos de mobilidade protegidos. Emitimos novas sanções contra membros das forças armadas russas e reabriremos nossa embaixada em Kiev, demonstrando nossa solidariedade com o povo ucraniano”, disse o premiê antes de completar que o governo do Reino Unido ajudará na investigação de crimes de guerra.

A medida vai na mesma linha das decisões tomadas recentemente por França e Espanha, que também anunciaram o retorno de suas embaixadas em Kiev, depois de terem encerrado as atividades no início do ano por conta da invasão russa.

Boris, que critica as ações de Putin desde o início do conflito, e é incisivo ao apontar crimes de guerra por parte das forças russas, foi proibido de entrar no país na semana passada, assim como outras autoridades britânicas que, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, se empenham na “campanha” para isolar o país.