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Reino Unido troca smog por fumaça de incêndios florestais em meio a onda de calor

Vento leva nuvens negras dos principais focos de fogo até as cidades de Manchester e Londres, onde alguns moradores tiveram que deixar suas casas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 12h52 | Atualizado em 13 jul 2026, 12h55
Um helicóptero despeja água sobre um incêndio florestal em 13 de julho de 2026, perto de Glossop, na Inglaterra.
Um helicóptero despeja água sobre um incêndio florestal em 13 de julho de 2026, perto de Glossop, na Inglaterra.  (Christopher Furlong/Getty Images)
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Reino Unido troca smog por fumaça de incêndios florestais em meio a onda de calor Priorizar nos meus resultados Google

Grandes incêndios florestais atingiram diferentes regiões do Reino Unido neste fim de semana, alimentados por uma seca prolongada no país e pela onda de calor extremo que assola a Europa. Os principais focos foram registrados em Conwy, no norte do País de Gales, na região de Manchester e em East Sussex.

A situação mais crítica ocorre em Conwy Mountain, onde o serviço de bombeiros declarou um “incidente grave” no domingo. Centenas de hectares já foram consumidos pelas chamas, que chegaram a formar uma frente de cerca de 1,6 quilômetro de extensão, impulsionadas por ventos fortes e pelo terreno íngreme, que dificulta o trabalho das equipes de combate.

Fumaça em Manchester

Moradores das áreas próximas precisaram deixar suas casas em meio ao risco de avanço das chamas.

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Segundo Jami Jennings, do Serviço de Bombeiros e Resgate do Norte do País de Gales, a operação deve continuar por tempo indeterminado devido à complexidade do incêndio.

“Os bombeiros permanecem no local trabalhando em condições desafiadoras para conter o incêndio e proteger as comunidades vizinhas, propriedades, infraestrutura e o meio ambiente”, declarou Jennings.

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Na região de Saddleworth, próximo ao reservatório de Dovestone, na Grande Manchester, equipes especializadas seguem combatendo um incêndio. A fumaça foi levada pelos ventos e pôde ser percebida até no centro da cidade de Manchester. A causa do incêndio ainda é investigada, embora vídeos publicados nas redes sociais mostrem jovens soltando fogos de artifício nas proximidades pouco antes do início das chamas.

Já em Tintwistle Moor, o solo extremamente seco favoreceu a rápida propagação do fogo, de acordo com o serviço de bombeiros e resgate de Derbyshire (DFRS). Helicópteros lançaram água sobre as áreas atingidas, enquanto bombeiros de condados vizinhos, equipes de resgate em montanha e policiais foram mobilizados para proteger residências e áreas naturais.

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Outro incêndio iniciado no sábado em Eastbourne, no condado de East Sussex, foi controlado entre Butts Brow e o Eastbourne Downs Golf Club, sem registro de vítimas.

Risco ‘excepcional’

Na capital britânica, cerca de 125 bombeiros combateram um incêndio em Walthamstow, no leste de Londres, que atingiu uma residência, jardins, galpões e um aterro ferroviário. Alguns moradores também precisaram ser evacuados. Outro foco queimou áreas de vegetação em Orpington, no sudeste da cidade.

Especialistas da Natural England alertam que partes do sul da Inglaterra e das Midlands enfrentam risco “excepcional” de incêndios florestais. Segundo o Met Office, a combinação entre temperaturas elevadas, ventos fortes e seca deve manter o risco elevado ao longo da próxima semana.

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+ Europa registra mais de 10.000 mortes ‘extra’ durante onda de calor; entenda

Um estudo científico do Imperial College London divulgado nesta segunda estimou que cerca de 2.700 pessoas morreram por causas relacionadas ao calor na Inglaterra e no País de Gales durante as ondas de calor de maio e junho. A pesquisa concluiu que 42% dessas mortes foram atribuídas ao aumento das temperaturas causado pelo aquecimento global.

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