O governo do Reino Unido anunciou nesta terça-feira, 17, novas sanções contra oito empresas israelenses envolvidas na construção de assentamentos na Cisjordânia ocupada e um grupo de ativistas acusado de impedir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

As punições incluem o congelamento de ativos e a proibição de que pessoas ligadas às empresas ocupem cargos de direção em companhias britânicas. Entre as empresas sancionadas estão Har Hevron Development Company, Hemdat Shomron e S.A.G. Construction and Development, responsáveis pelo desenvolvimento e pela comercialização de imóveis em territórios palestinos ocupados por Israel.

O anúncio ocorre às vésperas do prazo final para a apresentação de propostas de construção no projeto E1, um controverso plano israelense de expansão de assentamentos a leste de Jerusalém. Segundo o governo britânico, a iniciativa dividiria a Cisjordânia e a separaria de Jerusalém Oriental, comprometendo a continuidade territorial necessária para a formação de um Estado palestino.

“Proteger a solução de dois Estados é a estrela-guia da abordagem deste governo”, afirmou o ministro das Relações Exteriores britânico, Ed Miliband, em comunicado. O chanceler advertiu as empresas interessadas no projeto E1 para que não participem das licitações nem obtenham lucros com a expansão dos assentamentos.

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As sanções também atingem o Tzav 9, movimento israelense acusado de organizar bloqueios contra caminhões que transportavam alimentos, água e combustível para a Faixa de Gaza. Segundo Londres, o grupo continuou impedindo a passagem de comboios humanitários até outubro deste ano, agravando a situação da população palestina.

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A decisão representa mais um capítulo da deterioração das relações diplomáticas entre Reino Unido e Israel, intensificada desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023. Em setembro, Londres anunciou planos para proibir a importação de produtos provenientes de assentamentos israelenses na Cisjordânia, provocando uma reação do governo de Israel, que chegou a ameaçar o fechamento do consulado britânico em Jerusalém Oriental. Um acordo diplomático posterior evitou a medida.

No ano passado, o Reino Unido também reconheceu oficialmente o Estado da Palestina e impôs sanções aos ministros israelenses de extrema direita Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, acusados de incitar a violência contra palestinos na Cisjordânia. Diferentemente dessas medidas anteriores, coordenadas com outros países, as restrições anunciadas nesta terça-feira foram adotadas unilateralmente pelo governo britânico.